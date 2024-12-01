Казахстанские аграрии заключили соглашения с компаниями КНР на 1 млрд долларов

Сельское хозяйство
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В Пекине состоялись переговоры между крупнейшими продовольственными и сельскохозяйственными компаниями Казахстана и Китая, передает Kazpravda.kz

Фото: Минсельхоз РК

Круглый стол с представителями бизнеса, посвященный развитию торгового и инвестиционного сотрудничества, прошел под председательством министра сельского хозяйства РК Айдарбека Сапарова.

В мероприятии участвовали руководители отраслевых ассоциаций Казахстана, производители и поставщики зерновой, масличной и животноводческой продукции, а также кормов, всего 30 компаний. В их числе ТОО «Сей-Нар», ТОО ПКК «Пионер», ТОО «Batu Agro», АО «Аллель Агро», АО «Aitas», ТОО «EMS Agro», а также Нацкомпания «Продкорпорация».

Китайская сторона была представлена 40 ведущими предприятиями АПК.

Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров отметил, что Китай выступает одним из приоритетных внешнеэкономических партнеров Казахстана.

Наибольшая доля казахстанского экспорта продукции АПК в Китай приходится на зерновые и масличные культуры, а также растительные масла. Особый интерес китайский рынок представляет для экспорта казахстанского зерна. Сегодня Казахстан входит в десятку ведущих мировых экспортеров пшеницы и занимает лидирующие позиции по экспорту муки.

«Казахстанская сельхозпродукция востребована среди китайских потребителей. В прошлом году объем поставок зерна в КНР вырос в 5,5 раз и достиг 1,4 млн тонн. Главы двух государств договорились о наращивании объемов поставок зерна на китайский рынок до 2 млн тонн в ближайшей перспективе и заверил в готовности казахстанской стороны осуществить поставки в оперативном режиме.

По итогам 9 месяцев 2024 года казахстанские компании отгрузили в Китай 1,1 млн тонн зерна», - озвучил цифры Айдарбек Сапаров.

Стороны обсудили возможности расширения деловых контактов между предприятиями агропромышленного комплекса двух стран.

В ходе переговоров казахстанская сторона рассказала о возможностях развития производств высокого передела на территории страны и пригласила китайский бизнес инвестировать в сектор АПК и его инфраструктуру. Одним из потенциально привлекательных направлений для инвесторов из Китая может стать производство органической продукции, которая имеет повышенную стоимость и востребована на мировых рынках. Кроме того, Казахстан обладает хорошими возможностями развития экспорта высококачественной животноводческой продукции, такой как говядина, баранина, мясо птицы, мясные консервы, молочные продукты и мед.

По итогам круглого стола казахстанские сельхозтовароизводители подписали меморандумы и договора с 10 компаниями КНР на сумму 1 млрд долларов

В том числе одно из передовых предприятий РК «Aitas.kz» договорился на поставку птицеводческой продукции на сумму 100 млн долларов США.

 

#КНР #сельское хозяйство #АПК #контракты

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