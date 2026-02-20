Казахстанские боксеры выступят на Кубке Странджа в Болгарии

Бокс
136

Назван состав сборной Казахстана по боксу на участие в Кубке Странджа, который пройдет в Софии (Болгария), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

Турнир пройдет 23 февраля по 2 марта. Ниже представлены имена боксеров, которые представят Казахстан на предстоящем старте 

Мужчины

До 50 кг: Даниял Сабит, Бекзат Алдамжаров

До 55 кг: Тимур Кабдешов, Баглан Кенжебек

До 60 кг: Бейбарыс Жексен, Руслан Кузеубаев

До 65 кг: Ертуган Зейнуллинов, Абдыкарим Абдыгалым, Илья Калинин

До 70 кг: Фарух Токтасынов, Мухаммедсабыр Базарбайулы

До 80 кг: Санжарали Бегалиев, Диас Молжигитов

До 85 кг: Султанбек Айбарулы, Бекзат Танатар, Даулет Толемисов

До 90 кг: Нурмагамед Юсупов

Свыше 90 кг: Нурлан Сапарбай, Даниал Сапарбай

Женщины

До 48 кг: Айгерим Саттыбаева, Анель Кудайберген

До 51 кг: Жазира Оракбаева, Анита Адишева

До 54 кг: Элина Базарова, Жайна Шекербекова, Анель Сакыш

До 57 кг: Улжан Сарсенбек, Айдана Забынбекова

До 60 кг: Виктория Графеева, Римма Волосенко

До 65 кг: Лаура Есенкельды, Аружан Жанабаева

До 70 кг: Бахыт Сейдиш, Мадина Нуршаева

До 75 кг: Валентина Хальзова, Мария Сидоренко

До 80 кг: Надежда Рябец

Свыше 80 кг: Дина Исламбекова, Валерия Аксенова

#турнир #бокс #Болгария

