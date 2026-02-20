Назван состав сборной Казахстана по боксу на участие в Кубке Странджа, который пройдет в Софии (Болгария), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
Турнир пройдет 23 февраля по 2 марта. Ниже представлены имена боксеров, которые представят Казахстан на предстоящем старте
Мужчины
До 50 кг: Даниял Сабит, Бекзат Алдамжаров
До 55 кг: Тимур Кабдешов, Баглан Кенжебек
До 60 кг: Бейбарыс Жексен, Руслан Кузеубаев
До 65 кг: Ертуган Зейнуллинов, Абдыкарим Абдыгалым, Илья Калинин
До 70 кг: Фарух Токтасынов, Мухаммедсабыр Базарбайулы
До 80 кг: Санжарали Бегалиев, Диас Молжигитов
До 85 кг: Султанбек Айбарулы, Бекзат Танатар, Даулет Толемисов
До 90 кг: Нурмагамед Юсупов
Свыше 90 кг: Нурлан Сапарбай, Даниал Сапарбай
Женщины
До 48 кг: Айгерим Саттыбаева, Анель Кудайберген
До 51 кг: Жазира Оракбаева, Анита Адишева
До 54 кг: Элина Базарова, Жайна Шекербекова, Анель Сакыш
До 57 кг: Улжан Сарсенбек, Айдана Забынбекова
До 60 кг: Виктория Графеева, Римма Волосенко
До 65 кг: Лаура Есенкельды, Аружан Жанабаева
До 70 кг: Бахыт Сейдиш, Мадина Нуршаева
До 75 кг: Валентина Хальзова, Мария Сидоренко
До 80 кг: Надежда Рябец
Свыше 80 кг: Дина Исламбекова, Валерия Аксенова