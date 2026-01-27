Мужская команда Казахстана по боксу продолжает подготовку к новому сезону
После учебно-тренировочных сборов в Туркестанской области сборная отправилась в Бенидорм (Испания), где проведет очередной УТС, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
Он продлится до 2 февраля, после чего наша команда примет участие в международном турнире. Соревнования пройдут с 3 по 8 февраля в Ла-Нусии.
Участниками сбора и последующего турнира станут следующие спортсмены:
До 50 кг: Санжар Ташкенбай, Нурзат Онгаров
До 55 кг: Махмуд Сабырхан, Бексултан Боранбек
До 60 кг: Серик Темиржанов, Даулет Молдашев
До 65 кг: Санатали Тольтаев
До 70 кг: Торехан Сабырхан, Нурбек Мурсал
До 75 кг: Тимур Нурсеитов, Аман Конысбеков
До 80 кг: Ерасыл Жакпеков, Азамат Бектас
До 85 кг: Нурбек Оралбай
До 90 кг: Сагындык Тогамбай, Онталап Рахманов
Свыше 90 кг: Айбек Оралбай, Нурасыл Асылхан