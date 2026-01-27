Казахстанские боксеры выступят на турнире в Испании

Спорт
128

Мужская команда Казахстана по боксу продолжает подготовку к новому сезону

Фото: НОК РК

После учебно-тренировочных сборов в Туркестанской области сборная отправилась в Бенидорм (Испания), где проведет очередной УТС,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Он продлится до 2 февраля, после чего наша команда примет участие в международном турнире. Соревнования пройдут с 3 по 8 февраля в Ла-Нусии.

Участниками сбора и последующего турнира станут следующие спортсмены:

До 50 кг: Санжар Ташкенбай, Нурзат Онгаров

До 55 кг: Махмуд Сабырхан, Бексултан Боранбек

До 60 кг: Серик Темиржанов, Даулет Молдашев

До 65 кг: Санатали Тольтаев

До 70 кг: Торехан Сабырхан, Нурбек Мурсал

До 75 кг: Тимур Нурсеитов, Аман Конысбеков

До 80 кг: Ерасыл Жакпеков, Азамат Бектас

До 85 кг: Нурбек Оралбай

До 90 кг: Сагындык Тогамбай, Онталап Рахманов

Свыше 90 кг: Айбек Оралбай, Нурасыл Асылхан

#турнир #бокс #Испания

Популярное

Все
Биатлонист из Темиртау поедет на Олимпиаду
«Страна Любви – великая страна»
Лесники подкармливают диких животных
Железная Анна
В Уштобе открыт новый зал бокса
Книгу «Байконур vs Байқоңыр» презентовали в Жезказгане
Фронтовой медсестре Анне Котовой исполнилось 102 года
У хозяев приз «За лучшую технику»
В Алматы прошел концерт «Ғасырлар пернесі»
Молодежь за зеленое будущее
В шаге от триумфа
Для досуга и занятий спортом
Формировать правовую культуру с юных лет
В регионе улучшаются условия обучения
Инженер из Кокшетау разработал оригинальную универсальную жатку
Реестр коррупционеров, статья за намек на взятку и поддержка общества
Депутат предложил закрепить экологические ценности в Конституции в качестве национального приоритета
Конфигурация изменяется – ставки растут
Незаконно добывали руду
Курс на системное обновление
Сюрприз на церемонии присяги
Какие изменения ждут Атырау?
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Все дело в пене из полиуретана
Олимпиада в прямом эфире
Борьба со смогом требует научно обоснованного подхода
Карагандинский стадион «Шахтёр» готовят к требованиям UEFA
Оксфордский хаб откроется в Астане
Мороженое из верблюжьего молока делают в сельской глубинке
В Алматы сносят 4-этажное здание
Токаев предложил назвать будущий парламент Курултаем
Как выбрать налоговый режим в 2026 году: подать уведомление нужно до 1 марта
Усилили тренерский штаб
Грандиозные поединки
Низкий поклон героям
От Мельбурна до Астаны
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать

Читайте также

36 атлетов представят Казахстан на зимней Олимпиаде в Италии
У хозяев приз «За лучшую технику»
В шаге от триумфа
Биатлонист из Темиртау поедет на Олимпиаду

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]