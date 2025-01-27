Казахстанские конькобежки завоевали «бронзу» на этапе Кубка мира в Канаде

Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

Триумфаторами турнира стали Надежда Морозова, Инесса Шумекова, Кристина Силаева, Дарья Важенина

Фото: НОК

В Калгари завершился этап Кубка мира по конькобежному спорту, сообщает Kazpravda со ссылкой на НОК 

Команда Казахстана отметилась на нем одной медалью. В женском командном спринте казахстанки завоевали бронзовую медаль. 

Страну в этом виде программы представили Надежда Морозова, Инесса Шумекова, Кристина Силаева, Дарья Важенина.

Победу одержала Канада. Второе место осталось за Польшей.

#Кубок мира #Канада #НОК #этап #«бронза» #конькобежки

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