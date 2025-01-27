Казахстанские конькобежки завоевали «бронзу» на этапе Кубка мира в Канаде

Фото: НОК

В Калгари завершился этап Кубка мира по конькобежному спорту, сообщает Kazpravda со ссылкой на НОК

Команда Казахстана отметилась на нем одной медалью. В женском командном спринте казахстанки завоевали бронзовую медаль.

Страну в этом виде программы представили Надежда Морозова, Инесса Шумекова, Кристина Силаева, Дарья Важенина.

Победу одержала Канада. Второе место осталось за Польшей.