Казахстанские конькобежки завоевали «бронзу» на этапе Кубка мира в Канаде
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Триумфаторами турнира стали Надежда Морозова, Инесса Шумекова, Кристина Силаева, Дарья Важенина
В Калгари завершился этап Кубка мира по конькобежному спорту, сообщает Kazpravda со ссылкой на НОК
Команда Казахстана отметилась на нем одной медалью. В женском командном спринте казахстанки завоевали бронзовую медаль.
Страну в этом виде программы представили Надежда Морозова, Инесса Шумекова, Кристина Силаева, Дарья Важенина.
Победу одержала Канада. Второе место осталось за Польшей.