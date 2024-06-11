Казахстанские лучники завоевали три медали на Кубке Азии перед Олимпиадой

В южнокорейском Сувоне завершился Кубок Азии по стрельбе из лука. Это одно из последних соревнований перед Олимпиадой в Париже, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: пресс-служба НОК

Казахстанские стрелки под руководством Артема Кичкина теперь выступят на отборочном этапе Кубка мира, а затем будут готовиться к Олимпиаде.

На Кубке Азии в Сувоне команда Казахстана завоевала три медали. В стрельбе из блочного лука Адель Жексенбинова и Андрей Тютюн стали третьими в смешанных соревнованиях. Также Тютюн стал лучшим в индивидуальных соревнованиях.

Ильфат Абдуллин взял «серебро» в стрельбе из классического лука.

Дуэт Жексенбиновой и Тютюна показал высокий результат на континентальном турнире. В 1/4 финала они прошли команду Ирака, а в матче за выход в финал с небольшим отрывом уступили Индии. В противостоянии за «бронзу» наши лучники оказались сильнее Тайбэя.

Андрей Тютюн впервые смог завоевать золотую медаль в личном зачете. В ходе турнира он победил спортсменов из Индии и Малайзии, а в финале выиграл у южнокорейского спортсмена Йе Ли со счетом 147:145. Теперь Андрей по праву считается одним из главных открытий в казахстанской стрельбе из лука.

Ильфат Абдуллин, который примет участие в Олимпийских играх в Париже, положил конец длинной серии поражений. Один из лидеров команды победил на Кубке японца Фурукаву Такахару - серебряного призера Олимпиады в Лондоне и двукратного бронзового призера Олимпиады в Токио.

«Этот турнир помог мне выявить свои сильные и слабые стороны. Я еще раз пересмотрел моменты, над которыми мне нужно работать. Турнир был полон необходимой для меня информации. На Кубок Азии собрались все сильные спортсмены. Среди них олимпийские медалисты и чемпионы Азиатских игр. Сейчас мы активно готовимся к Олимпиаде под руководством наших тренеров. Наша задача – показать то, что мы умеем и делаем лучше всего», – сказал Абдуллин после соревнований.

Даулеткельды Жанбырбай и Алина Илиясова, выступавшие в смешанных командных соревнованиях по классической стрельбе из лука, уступили в борьбе за бронзовую медаль.

Главный тренер Артем Кичкин высоко оценил результаты команды на Кубке Азии.

«У наших спортсменов хороший промежуточный результат. Теперь в таком темпе мы будем участвовать в заключительном этапе Кубка мира, который пройдет в Анталье (Турция). После этого будем готовиться к Олимпиаде в Париже. Подготовка к летним Играм идет хорошо. Есть некоторые трудности, но мы все это преодолеем», – заявил главный тренер.

Теперь команда Казахстана примет участие в ЭКМ в Турции. В финальных соревнованиях также примет участие женская команда Казахстана по стрельбе из лука.

В частности, Алина Ильясова, Диана Турсынбек и Елизавета Авдеева проверят свои возможности и поборются за олимпийские квоты. Этап Кубка мира запланирован на 13-17 июня.