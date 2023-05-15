Казахстанские миротворцы выполнили миссию в Ливане

Проведена очередная ротация казахстанских миротворцев в составе миротворческого контингента Вооруженных сил Индии, участвующего в миссии «Временные силы ООН в Ливане», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

В международном аэропорту города Алматы состоялась торжественная встреча военнослужащих, завершивших миссию в ближневосточной стране.

Казахстанские миротворцы дислоцировались в секторе «Восток» миссии ООН в Ливане. В рамках мандата ООН они осуществляли пешее и мобильное патрулирование, занимались организацией работы блокпостов. Совместно с индийским контингентом выполняли другие задачи.

«В Ливане мы находились в составе индийского батальона и делали всё для укрепления авторитета Казахстана на международной арене. Отмечу, что командующий восточным сектором и командование батальона высоко оценили добросовестную службу и уровень боевой подготовки наших военнослужащих», – отметил командир миротворческой группы старший лейтенант Темирлан Кумисбеков.

Ступив на родную землю, военнослужащие отведали баурсаков и кумыса, признавшись, что очень скучали по традиционным казахским блюдам.

В ближайшее время миротворцам предстоит пройти санаторно-курортное лечение, после чего они приступят к несению службы по месту постоянной дислокации.

На данный момент в составе индийского миротворческого контингента более 500 казахстанских военнослужащих приняли участие в выполнении миссии в Ливане.