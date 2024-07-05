Казахстанские отели и хостелы за три месяца оказали услуги на 50 млрд тенге

Объем оказанных услуг казахстанских гостиниц, баз отдыха, гостевых домов, хостелов и других мест размещения составил за первые три месяца 2024 года порядка 50,7 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет индустрии туризма

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Это на 18% больше по сравнению с первым кварталом 2023 года, когда этот показатель составил 43,1 млрд тенге. Наибольшее число туристов посетили города Алматы, Шымкент и Астану, а также Алматинскую, Акмолинскую и Мангистаускую области.

Количество мест размещения увеличилось на 156 единиц, достигнув 4 004. Единовременная вместимость возросла на 7 тысяч койко-мест, превысив 207 тысяч койко-мест, что свидетельствует о значительном расширении возможностей для размещения туристов.

«Увеличение объемов представленных услуг наших гостиниц и других мест размещения демонстрирует растущий интерес к Казахстану как к туристическому направлению. Мы продолжаем активно развивать туристическую инфраструктуру и улучшать качество услуг, чтобы сделать пребывание наших гостей максимально комфортным», - подчеркнул председатель комитета индустрии туризма Нуртас Карипбаев.

Согласно статданным, за период с января по март 1 миллион 493 тысяч казахстанцев путешествовали внутри страны. Количество внутренних туристов увеличилось на 145 тысяч человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.