Казахстанские отели и хостелы за три месяца оказали услуги на 50 млрд тенге

Туризм
86
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Объем оказанных услуг казахстанских гостиниц, баз отдыха, гостевых домов, хостелов и других мест размещения составил за первые три месяца 2024 года порядка 50,7 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет индустрии туризма

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Это на 18% больше по сравнению с первым кварталом 2023 года, когда этот показатель составил 43,1 млрд тенге. Наибольшее число туристов посетили города Алматы, Шымкент и Астану, а также Алматинскую, Акмолинскую и Мангистаускую области.

Количество мест размещения увеличилось на 156 единиц, достигнув 4 004. Единовременная вместимость возросла на 7 тысяч койко-мест, превысив 207 тысяч койко-мест, что свидетельствует о значительном расширении возможностей для размещения туристов.

«Увеличение объемов представленных услуг наших гостиниц и других мест размещения демонстрирует растущий интерес к Казахстану как к туристическому направлению. Мы продолжаем активно развивать туристическую инфраструктуру и улучшать качество услуг, чтобы сделать пребывание наших гостей максимально комфортным», - подчеркнул председатель комитета индустрии туризма Нуртас Карипбаев.

Согласно статданным, за период с января по март 1 миллион 493 тысяч казахстанцев путешествовали внутри страны. Количество внутренних туристов увеличилось на 145 тысяч человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

#казахстан #туризм #гостиницы

Популярное

Все
Юный домбрист из Приаралья стал звездой TikTok
Отечественные кинематографисты намерены снимать ко-продукцию с Нолливудом – нигерийским кинематографом
Казахстанский фильм «Талақ» («Развод») Данияра Саламата удостоен Гран-при XXVI Шанхайского международного кинофестиваля, а актриса Амира Омарова – приза в номинации «Лучшая женская роль»
Первые в стране круглосуточные библиотеки запустили в Алматы
Увидеть средневековые замки на склоне горы – столь необычный туристический маршрут уже скоро может появиться в Петропавловске
Алена Малькова-Солопова вносит свой вклад в развитие государственного языка
Разговорник на казахском языке: в помощь официантам и горничным
Почти сто лет в музее хранится сабля Кенесары-хана
Детищу Каныша Сатпаева – рудничному поселку Жезды – исполняется нынче 80 лет!
В эпоху глобальных сдвигов
ШОС должна стремиться к тому, чтобы стать центром объединения
Пример сплоченности и взаимопомощи
Мультипликативный эффект стабильности
ШОС: многосторонний диалог и сотрудничество – путь к устойчивому миру и развитию
Ключевой вопрос
Астанинский саммит ШОС стал глотком свежего воздуха для мира
«Мед и немного полыни»
Война для Пернебека Джумашева начиналась на Курской дуге
Он был гордостью отечественной музыки
Ее зовут Хан-апа
Строительные рынки переезжают за город
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Первая партия казахстанской говядины отправлена в Китай
Онлайн-трансляция совместного заседания палат Парламента РК
В Алматы началось строительство «Тюркского Стоунхенджа»
Если трудности множатся, значит, победа где-то близко – это и девиз, и жизненная мотивация заслуженного тренера РК Сергея Седова
Журналисты получили ключи от квартир
В эти дни 70-летие отмечает известный режиссер Сергей Азимов
Известному защитнику «Кайрата» 70-х годов прошлого столетия Юсупу Шадиеву исполнилось 70!
Глава СКР Бастрыкин предложил вернуть в РФ смертную казнь
Лучших в профессии отметили наградами
Будем беречь природу!
Работники СМИ получили квартиры от имени главы государства
Заблудившегося в горах британца спасли кинологи МЧС
Wimbledon: ни один представитель Казахстана не прошел квалификацию
Столица – главный драйвер по привлечению инвестиций
Аномальная жара на юге Казахстана деформировала трассу
Первый в мире пассажирский поезд из углеродного волокна создали в Китае
Консолидация и развитие
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге

Читайте также

Таиланд рассмотрит отмену 50-летнего запрета на продажу алк…
Как «турагенты» наживаются на доверчивых казахстанцах
Создать управления по туризму в регионах предлагает сенатор…
Казахстанского туриста задержали в Италии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]