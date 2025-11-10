Казахстанские школьники показали 100% результат на KHIMIO-2025

Образование
152
Дана Аменова
специальный корреспондент

Сборная Казахстана была представлена в двух возрастных категориях

Фото: пресс-служба Минпросвещения

В столице Таджикистана Душанбе с 5 по 9 ноября прошла международная олимпиада по математике и информатике KHIMIO-2025, где казахстанские школьники продемонстрировали высокий результат, завоевав в копилку страны 8 медалей, сообщает Kazpravda.kz

По данным Минпросвещения, в соревнованиях приняли участие одарённые школьники из 10 стран. Сборная Казахстана была представлена в двух возрастных категориях: 14-15 лет (7-8 классы) и 16-18 лет (9-11 классы). В итоге участники РК показали 100% результат.

Старшая возрастная категория (9-11 классы):

Мансур Мамадахунов – Кызылординский областной лицей-интернат «Білім-инновация» (информатика);

Алдияр Сейтбай – лицей-интернат «Білім-инновация» для одарённых мальчиков г. Астаны (информатика);

Али Еркебуланов – Назарбаев Интеллектуальная школа ФМН г. Алматы (математика);

Бердибек Орынбасар – Атырауский областной лицей-интернат №1 «Білім-инновация» (математика).

Младшая возрастная категория (7-8 классы):

Ахмет Бердимурат – Актюбинский областной специализированный лицей-интернат «Білім-инновация» (математика);

Темир Оразбек – Республиканская физико-математическая школа г. Алматы (математика);

Азамат Рахимбердиев – Атырауский областной лицей-интернат №1 «Білім-инновация» (информатика);

Ислам Ермуханов – Актюбинский областной лицей-интернат «Білім-инновация» (информатика).

Рабочие языки олимпиады – английский, русский и таджикский. Участники соревновались в теоретических и практических турах по математике и информатике.

Участие казахстанской сборной в олимпиаде осуществлялось при прямой поддержке Минпросвещения РК, а также при организации Республиканского научно-практического центра «Дарын».

#олимпиада #школьники #медали #KHIMIO

