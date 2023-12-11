Казахстанский боксер стал чемпионом мира сразу по двум версиям

Фото: instagram.com/zhankoshturarov

33-летний казахстанец Жанкош Тураров (28-0, 20 КО) провел успешное выступление на вечере бокса в Алматы. Он победил соперника из Японии Акихиро Кондо (37-12-2, 21 КО) и стал чемпионом мира сразу по двум версиям, сообщает Kazpravda.kz.

Непобежденный Тураров оказался сильнее Кондо, выиграв единогласным решением судей по итогам 12 раундов - 118:110, 120:108, 118:110.

Благодаря этому успеху Жанкош уверенно защитил звание чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии IBO, а также завоевал вакантный титул по версии WBA Gold.