Казахстанский фильм «Бауырына салу» выдвинули на «Оскар»

На статуэтке в категории «International Feature Film» будет указана страна, название фильма и имя режиссера

Фото: пресс-служба МКИ РК

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК сообщила, что фильм «Бауырына салу» утвержден для выдвижения на премию «Оскар», передает Kazpravda.kz

Фильм режиссера Асхата Кучинчирекова создан при поддержке Министерства культуры и информации, а также Центра поддержки национального кино. Он получил высшую награду национальной премии «Тулпар» по итогам голосования членов Альянса и был рекомендован Оскаровскому комитету представлять Казахстан в номинации «International Feature Film».

Голосование Американской академии пройдет в три этапа. С 9 по 13 декабря академики выберут шортлист, который будет обнародован 17 декабря. Голосование по шортлисту состоится с 8 по 12 января 2025 года. По его итогам 17 января станут известны номинанты во всех категориях. Третий, финальный этап, пройдет с 11 по 18 февраля.

Имена победителей будут объявлены на торжественной церемонии раскрытия конвертов 2 марта 2025 года в Лос-Анджелесе. Если фильм будет номинирован, режиссер получит приглашение на церемонию. На статуэтке в категории «International Feature Film» будет указана страна, название фильма и имя режиссера.