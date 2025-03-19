Казахстанский нокаутер Евгений Егембердиев проведет бой в России

Фото: sports.kz

Российская промоутерская компания АСА анонсировала бой казахстанского бойца Евгения Егембердиева (12-4) против россиянина Максима Гришина (34-10), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

«Поединок в полутяжелом весе состоится 10 мая в Санкт-Петербурге на турнире АСА 186. Казахский нокаутер Евгений Егембердиев сойдется в клетке с ветераном смешанных единоборств Максимом Гришиным», — сообщается в Instagram АСА.

Как отмечается, ставки высоки: для Егембердиева победа — это шанс приблизиться к титулу, для Гришина — прорыв в топ рейтинга полутяжелого дивизиона.

«В статистике обоих бойцов большинство побед не дошли до решения судей. Учитывая этот факт, вероятность досрочного завершения поединка крайне высока», - говорится в информации.

Напомним, что в своем последнем бою, в сентябре прошлого года на турнире ACA 179 в Краснодаре, Егембердиев за 78 секунд нокаутировал россиянина Эльхана Мусаева.