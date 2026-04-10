Казахстанский школьник стал призером международной олимпиады по математике

Дана Аменова
специальный корреспондент

 Юный алматинец поступил в MIT

Фото: пресс-служба Минпросвещения

Ученик 12-го класса школы Haileybury Almaty Амирлан Аманжолов - один из самых перспективных молодых математиков Казахстана, входящий в состав национальной сборной, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения 

По данным ведомства, на протяжении последних лет он стабильно показывает высокие результаты на мировых аренах. Олимпиадной математикой Амирлан начал заниматься с 7-го класса. Его успехи на международных соревнованиях стали результатом системной подготовки и многолетней работы при поддержке наставников и семьи.

В 2025 году Амирлан принял участие в 66-й Международной олимпиаде по математике (IMO), прошедшей в Австралии. По итогам соревнований сборная Казахстана заняла 17-е место среди 112 стран, а сам Амирлан завоевал серебряную медаль.

Достижения школьника отмечены на высоком государственном уровне. В 2025 году он был приглашен на прием к Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву, где получил сертификат на единовременную премию в размере 1000 МРП. Тренер школьника также был удостоен государственной награды.

Благодаря выдающимся успехам Амирлан получил приглашения от ведущих вузов мира, включая Гарвард, Стэнфорд, Калифорнийский и Массачусетский технологические институты (MIT), а также Имперский колледж Лондона. В итоге он выбрал обучение в Massachusetts Institute of Technology (MIT), где ему предоставили полный образовательный грант.

По словам Амирлана, олимпиадное движение стало ключевым фактором его академического развития и помогло поступить в университет мечты.

