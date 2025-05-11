Центр индустрии и экспорта QazIndustry продолжает активно поддерживать отечественные предприятия, компенсируя часть их затрат на модернизацию производств, повышение производительности труда и продвижение продукции на внутренний рынок.

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С начала этого года QazIndustry одобрил заявки предприятий на 148,6 млн тенге, направленные на совершенствование технологических процессов, внедрение цифровых технологий, повышение квалификации работников и приобретение технологического оборудования.

Самыми активными в плане подачи заявок оказались представители индустрии городов Алматы, Астаны и Шымкента, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, а в отраслевом разрезе – предприятия машиностроения, АПК, металлургической, легкой и фармацевтической промышленности и по производству строительных материалов.

Все больше предприятий обращаются к мерам стимулирования бизнеса. В прошлом году в стране были одобрены заявки на общую сумму 1,2 млрд тенге.

Напомним, возместить затраты предприятия могут по нескольким направлениям. Например, КЦИЭ может компенсировать до 40% затрат на приобретение технологического оборудования, включая монтаж, пусконаладочные работы и техническое обслуживание (но не более 60 млн тенге в год). То же самое касается затрат по внедрению автоматизированных систем управления и приобретению цифрового оборудования.

Кроме этого, предприятиям возмещают затраты, направленные на повышение квалификации персонала или привлечение иностранных специалистов.

Такие уникальные механизмы стимулирования бизнеса позволяют предприятиям развиваться дальше, повышать конкурентоспособность своей продукции и выходить на международные рынки.

Чтобы воспользоваться механизмами по возмещению затрат представителям казахстанского бизнеса необходимо зарегистрироваться на https://qazindustry.gov.kz/ru/business_support, подать заявку онлайн и предоставить необходимые документы.