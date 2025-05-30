Первый международный аутлет-центр появится в Казахстане

Компании и Рынки
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Дана Аменова
корреспондент

На его территории разместятся торговые галереи, отели, заведения общественного питания, детские и игровые зоны, а также другие объекты, необходимые для полноценного функционирования и комфортного пребывания посетителей

Фото: пресс-служба Минторговли

В рамках Астанинского международного форума (AIF) было подписано генеральное соглашение о создании первого в Казахстане международного аутлет-центра. Подписание соглашения прошло при участии министра торговли и интеграции РК Армана Шаккалиева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли

По информации ведомства, масштабный проект будет реализован в Алматинской области по инициативе Группы QSM. Партнёром выступила австрийская компания Ekazent Management GmbH  один из лидеров европейского рынка коммерческой недвижимости с более чем 60-летним опытом.

Ekazent Management GmbH в рамках достигнутых договоренностей проведёт маркетинговое исследование с целью выбора наилучшей локации, определит архитектурную и операционную концепцию будущего аутлет-центра, разработает стратегию управления и возьмёт на себя полную операционную деятельность объекта после его запуска. Также компания займётся привлечением международных брендов и арендаторов на все коммерческие площади.

Планируемая площадь проекта составит от 80 000 до 120 000 квадратных метров. На территории будущего аутлет-центра разместятся торговые галереи, отели, заведения общественного питания, детские и игровые зоны, а также другие объекты, необходимые для полноценного функционирования и комфортного пребывания посетителей.

«Реализация проекта открывает новую главу в развитии розничной торговли Казахстана. Сегодня в Центральной Азии отсутствуют аутлет-центры западного формата, что создаёт уникальное конкурентное преимущество. Казахстанский потребитель проявляет устойчивый интерес к брендовому сегменту и культуре lifestyle-потребления. Кроме того, выгодное географическое расположение Алматинской области вблизи столиц Узбекистана и Кыргызстана, а также транспортные коридоры из Китая, Турции, ОАЭ и России усиливают логистическую привлекательность региона»,  подчеркнул Арман Шаккалиев.

Ожидается, что аутлет-центр станет точкой притяжения как для местных жителей, так и для туристов. Потенциальный поток шопинг-туристов из соседних стран значительно повысит деловую и потребительскую активность региона.

«Я считаю, что Казахстан — особенно такие города, как Астана и Алматы — представляет собой один из самых интересных регионов Центральной Азии. Здесь огромный потенциал для развития туризма и розничной торговли. Наша группа активно расширяет своё международное присутствие, и знакомство с надёжными партнёрами в Казахстане, имеющими крепкие связи с Австрией, стало отправной точкой для начала по-настоящему захватывающего проекта. Мы с большим энтузиазмом смотрим в будущее и планируем завершить его в течение двух лет»,  отметил операционный директор компании The College Group Уилл Киффер.

Участие Ekazent Management GmbH, на чьём счету такие знаковые объекты, как Parndorf Fashion Outlet (Австрия) и Freeport Fashion Outlet (Чехия – Австрия), обеспечивает соответствие проекта самым высоким международным стандартам. Эти центры ежегодно принимают миллионы посетителей, а сам формат outlet демонстрирует устойчивость даже в условиях глобальных экономических колебаний.

Мировой рынок outlet-ритейла уже превышает $100 млрд, и продолжает расти в среднем на 5–7% в год. Особо активный рост наблюдается в странах Азии. Причины популярности — доступ к брендовой продукции по сниженным ценам, рост туристического потока и высокая чувствительность потребителей к цене в кризисные периоды.

Проект в Казахстане реализуется группой QSM через компанию «Холдинг Multibrand». В ее состав входят такие компании, как маркетплейс TEEZ  первый в Казахстане e-commerce проект, работающий по модели CFBO, онлайн-гипермаркет Clever и дистрибьютор FMCG-продукции Clever Distribution.

Объединение сильной цифровой логистической инфраструктуры и международного девелоперского опыта делает проект особенно перспективным, отметили в Минторговли.

#первый #торговля #аутлет-центр

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