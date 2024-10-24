Казахстанской десантнице, покорившей Гималаи, вручили ведомственную награду

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Одной из награжденных ведомственной медалью «Ел қорғаны» стала командир взвода контроля и оценки экологической обстановки расчетно-аналитической станции войсковой части 44013 Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Республики Казахстан ефрейтор Балжан Мусатаева.

Напомним, что совсем недавно на международном учении «КазИнд-2024», проходившем в северном штате Индии Уттаракханд, две казахстанские десантницы ефрейторы Балжан Мусатаева и Маржан Сайранова продемонстрировали высочайшую точность приземления при прыжках с парашютом на ограниченную площадку.

За годы службы в рядах Десантно-штурмовых войск Балжан Мусатаева совершила свыше ста парашютных прыжков с различных систем, включая парашюты специального назначения. После сдачи нормативов ей было присвоено звание инструктор-парашютист.

- Я призвалась в Десантные войска, потому что мечтала совершить прыжок с парашютом. Со временем это стало моим хобби. А сегодня, получив медаль из рук министра обороны, я глубоко удовлетворена результатом. Конечно, это хороший стимул для дальнейшего развития, самосовершенствования и стремления добиваться все больших и больших результатов в службе, - поделилась впечатлениями ефрейтор Мусатаева.

Медаль «Ел қорғаны» I степени предназначена для награждения офицерского состава Вооруженных сил и граждан Казахстана, внесших весомый вклад в укрепление обороноспособности, военной безопасности страны. Медаль «Ел қорғаны» II степени учреждена для награждения военнослужащих сержантского и солдатского составов Вооруженных сил Республики Казахстан.