Общество Казахстанской науке нужно признать свои ошибки и двигаться вперед 3 июня 2022 г. 0:15 Вячеслав Локшин, академик НАН, президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины Работа над ошибками Отечественной науке нужно признать свои ошибки и избавиться от всего, что мешало ей двигаться вперед. Выступление Президента страны в Национальной академии наук значимо не только для нашего профессионального сообщества, оно важно для понимания самой концепции Нового Казахстана. Конечно, то, о чем говорил Касым-Жомарт Токаев, – проблемы не одного дня, но важно уже то, что они озвучены и получают конкретные решения. Мы сами видим, как много изъянов накопилось в нашей сфере: научные исследования проводятся не по самым актуальным проблемам, с переходом на Болонскую систему мы лишились ученых среднего поколения, в отечественной науке сейчас вообще мало лидеров, а быть ученым стало непрестижным. Это можно наблюдать по результатам присвоения различных премий: зачастую исследования, за которые они присуждаются, сделаны 10–15 лет назад, они могут быть совершенно неактуальными, многие так и не воплощаются на практике. Для примера, Нобелевская премия присваивается только в том случае, если открытие со 100-процентной вероятностью находит свое применение. Думаю, это правильный стандарт для оценки любой научной разработки. К обнищанию научных центров привела неоправданная практика бюджетной поддержки – исчезло базовое финансирование, а выжить только на грантах, особенно фундаментальной науке, очень сложно. Ситуация стала меняться последние 3–4 года, для этого немало сделано Министерством образования и науки: разработана новая концепция науки, вернулось базовое финансирование научных центров (то есть теперь не только администраторы получают заработную плату, но и ученые), гранты стали разыгрываться ежегодно, отдельная грантовая поддержка предусмотрена для молодых ученых. Но больше всего в нашей стране, как мне кажется, страдает экспертиза. Для любой научной работы важна оценка: стоит ли изучать ту или иную проблему, нужно ли тратить на это бюджетные гранты, справедливо ли будет присвоить премию за какое-то изобретение или открытие? И такая экспертиза должна быть высокопрофессиональной. Президент не случайно отметил в своем выступлении, что Национальная академия наук должна стать главным экспертным органом. Не думаю, что в подобных экспертных комиссиях необходимо участие представителей «Атамекен» (их пытались ввести в состав национальных научных советов). Правильнее было бы создать по узким направлениям, скажем так, «проблемные» советы при отраслевых министерствах. Эксперты-специалисты могли бы обсуждать и определять актуальную тематику до распределения грантов и оценивать представленные соискателями заявки по перспективе и востребованности их изысканий. Мы очень много говорим о коммерциализации науки, но, с моей точки зрения, нужно четко разделять то, что действительно легко превращается в рыночный продукт, и те научные разработки, которым необходимы государственные инвестиции. Если создан достойный лекарственный препарат, фармзаводы сами бросятся покупать эту разработку. Но есть другая часть научного производства, в том числе фундаментальные исследования, где без поддержки государства не обойтись. А мы понимаем, что без фундаментальных исследований не может развиваться в целом наука и ее прикладная часть. В этом плане, возможно, стоило бы придумать что-то похожее на ярмарку стартапов. Интересные научные разработки, а их ценность тоже должны определять эксперты-профессионалы, возможно, даже с участием зарубежных специалистов, должны получать грантовые средства. Потом они могут быть также успешно проданы производству. Но важно сделать так, чтобы все исследования, проводимые за счет государства, особенно в области прикладных наук, находили применение, были востребованы в нашей промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении. Науку ради науки себе могут позволить только очень богатые страны. Большое значение будет иметь оценка качества научных кадров. Критерии здесь очень простые: какие конкретные достижения имеет труд ученого (в его арсенале должны быть не просто публикации или участие в коллективной работе), а собственные оригинальные исследования. К сожалению, у нас пока очень много хвастовства в науке. И здесь стоило бы разобраться, кто чего стоит. Не хочу отрицать вклад своих коллег-ученых, у которых есть очень серьезные разработки, но вместе с тем много пустых проектов, на которые тратятся большие деньги, а результат оказывается нулевым. Отечественной науке сейчас важно не бояться признать ошибки и сказать, что мы будем жить по-другому. Без этого не обойтись. Если мы не признаем того, что не смогли сделать, не сделаем этого и в будущем. Двигать науку вперед Алма Абылкасымова, доктор педагогических наук, профессор, академик НАН РК, заведующая кафедрой методики преподавания математики, физики и информатики Казахского национального педагогического университета имени Абая С 2003 года Национальная академия наук является общественной организацией. В связи с чем в своем выступлении на юбилейной сессии академии 1 июня Глава государства подчеркнул, что она получит государственный статус и будет финансироваться из бюджета. Академия более глубоко станет заниматься фундаментальными исследованиями, и, что не менее важно, экспертизой научных проектов. Ведь у нее есть для этого соответствующий научный потенциал. К тому же в своей работе теперь она будет опираться на национальные научные советы. Известно, что раньше многие научно-исследовательские институты курировались академией, но затем часть из них была приватизирована, часть перешла в состав вузов. Теперь, видимо, прежняя система, когда НИИ курировались академией наук и получали от нее госзаказы, будет реанимирована. Сейчас государством много делается для поддержки науки. Ежегодно объявляются конкурсы по линии Министерства образования и науки по грантовому и программно-целевому финансированию, в том числе и для молодых ученых, тогда как раньше они объявлялись один раз в три года. Также ежегодно проводятся конкурсы на государственные научные стипендии и на получение государственных и именных премий. Эти процессы, вероятно, будет курировать Национальная академия наук. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев также отметил, что Министерство образования и науки будет разделено на два ведомства – Министерство науки и высшего образования и Министерство просвещения, которое будет курировать общее среднее и профессионально-техническое образование. Таким образом, считаю, перед страной откроются новые возможности для улучшения качества школьного образования, появится возможность навести в этой сфере порядок. Науке будет уделено серьезное внимание Главы государства и Правительства, что позволит значительно увеличить вклад ученых в развитие Казахстана в современных условиях.