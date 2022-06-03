Казахстанской науке нужно признать свои ошибки и двигаться вперед

Работа над ошибками

Отечественной науке нужно признать свои ошибки и избавиться от всего, что мешало ей двигаться вперед.

Выступление Президента страны в Национальной академии наук значимо не только для нашего профессионального сообщест­ва, оно важно для понимания самой концепции Нового Казахстана. Конечно, то, о чем говорил Касым-Жомарт Токаев, – проблемы не одного дня, но важно уже то, что они озвучены и получают конкретные решения.

Мы сами видим, как много изъя­нов накопилось в нашей сфере: научные исследования проводятся не по самым актуальным проблемам, с переходом на Болонскую систему мы лишились ученых среднего поколения, в отечественной науке сейчас вообще мало лидеров, а быть ученым стало непрестижным.

Это можно наблюдать по результатам присвоения различных премий: зачастую исследования, за которые они присуждаются, сделаны 10–15 лет назад, они могут быть совершенно неактуальными, многие так и не воп­лощаются на практике. Для примера, Нобелевская премия присваивается только в том случае, если открытие со 100-процент­ной вероятностью находит свое применение. Думаю, это правильный стандарт для оценки любой научной разработки.

К обнищанию научных центров привела неоправданная практика бюджетной поддержки – исчезло базовое финансирование, а выжить только на грантах, особенно фундаментальной науке, очень сложно. Ситуация стала меняться последние 3–4 года, для этого немало сделано Министерством образования и науки: разработана новая концепция науки, вернулось базовое финансирование научных центров (то есть теперь не только администраторы получают заработную плату, но и ученые), гранты стали разыгрываться ежегодно, отдельная грантовая поддержка предусмотрена для молодых ученых.

Но больше всего в нашей стране, как мне кажется, страдает экспертиза. Для любой научной работы важна оценка: стоит ли изучать ту или иную проблему, нужно ли тратить на это бюджетные гранты, справедливо ли будет присвоить премию за какое-то изобретение или открытие? И такая экспертиза должна быть высокопрофессиональной. Президент не случайно отметил в своем выступлении, что Нацио­нальная академия наук должна стать главным экспертным органом.

Не думаю, что в подобных экс­пертных комиссиях необходимо участие представителей «Атамекен» (их пытались ввести в состав национальных научных советов). Правильнее было бы создать по узким направлениям, скажем так, «проблемные» советы при отраслевых министерствах. Экс­перты-специалисты могли бы обсуждать и определять актуальную тематику до распределения грантов и оценивать представленные соискателями заявки по перспективе и востребованности их изысканий.

Мы очень много говорим о коммерциализации науки, но, с моей точки зрения, нужно четко разделять то, что действительно легко превращается в рыночный продукт, и те научные разработки, которым необходимы государственные инвестиции. Если создан достойный лекарственный препарат, фармзаводы сами бросятся покупать эту разработку. Но есть другая часть научного производства, в том числе фундаментальные исследования, где без поддержки государства не обойтись. А мы понимаем, что без фундаментальных исследований не может развиваться в целом наука и ее прикладная часть.

В этом плане, возможно, стоило бы придумать что-то похожее на ярмарку стартапов. Интерес­ные научные разработки, а их ценность тоже должны определять эксперты-профессионалы, возможно, даже с участием зарубежных специалистов, должны получать грантовые средства. Потом они могут быть также успешно проданы производству. Но важно сделать так, чтобы все исследования, проводимые за счет государства, особенно в области прикладных наук, находили применение, были востребованы в нашей промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении. Науку ради науки себе могут позволить только очень богатые страны.

Большое значение будет иметь оценка качества научных кадров. Критерии здесь очень простые: какие конкретные достижения имеет труд ученого (в его арсенале должны быть не просто публикации или участие в коллективной работе), а собственные оригинальные исследования.

К сожалению, у нас пока очень много хвастовства в науке. И здесь стоило бы разобраться, кто чего стоит. Не хочу отрицать вклад своих коллег-ученых, у которых есть очень серьезные разработки, но вместе с тем много пустых проектов, на которые тратятся большие деньги, а результат оказывается нулевым.

Отечественной науке сейчас важно не бояться признать ошибки и сказать, что мы будем жить по-другому. Без этого не обойтись. Если мы не признаем того, что не смогли сделать, не сделаем этого и в будущем.