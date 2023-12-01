Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни

Житель Туркестанской области записал видео, где негативно высказался о представителях другой национальности, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона

Фото: Kazpravda.kz

В ходе мониторинга соцсетей полицейские установили видеообращение, автор которого негативно высказывается о представителях другой национальности.

Мужчина установлен, это 28-летний житель Туркестанской области, который сейчас находится за рубежом.