Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
Житель Туркестанской области записал видео, где негативно высказался о представителях другой национальности, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона
В ходе мониторинга соцсетей полицейские установили видеообращение, автор которого негативно высказывается о представителях другой национальности.
Мужчина установлен, это 28-летний житель Туркестанской области, который сейчас находится за рубежом.
"По факту возбуждено уголовное дело по статье "Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни". Подозреваемый объявлен в международный розыск. Начато досудебное расследование", – добавили в полиции.