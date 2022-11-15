Фото: Kazpravda.kz
Другое

Казахстанца подозревают в серии вымогательств в Байконуре

Прокуратура комплекса Байконур передала казахстанским правоохранительным органам дело о серийном вымогательстве, подозреваемым по которому является гражданин РК. Мужчине инкриминируют 10 эпизодов вымогательства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру комплекса Байконур.

"В ходе расследования установлено, что в 2022 году на протяжении нескольких месяцев злоумышленник, находясь на территории г. Байконур, угрожая применением насилия, требовал у местных жителей передачи ему денежных средств. Размер требуемых у потерпевших денег в каждом случае был разный, варьировался от 1 до 5 тысяч рублей", – рассказали российские прокуроры.

В надзорном органе отметили, что "документирование преступной деятельности вымогателя началось после обращения одного из пострадавших за защитой своих прав на личный прием к прокурору комплекса".

Подозреваемый находится под стражей.

"Несмотря на отрицание гражданином вины в совершении инкриминируемых деяний, прокурором собранная доказательственная база, подтверждающая предъявленное обвинение, признана достаточной.

В связи с тем, что привлекаемое к уголовной ответственности лицо является гражданином Республики Казахстан, уголовное дело в отношении него прокурором комплекса направлено в казахстанские правоохранительные органы для осуществления дальнейшего уголовного преследования", - сообщили в прокуратуре.

Представители прокуратуры Байконура резюмировали, что уголовным законодательством Казахстан максимальное наказание за вымогательство предусмотрено в виде четырех лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Популярное

Все
Владельцы маркетплейсов обогащаются с помощью «грандиозных скидок»
Этот случай – урок для любителей заработать себе имидж «интернет-борца за справедливость»
Политическую культуру надо культивировать
О пособиях, пенсии, ПМСП
Лакросс-гол от Петухова
Осторожность решает многое
​​​​​​​Музыку и милосердие не отменить
​​​​​​​Чем больше наблюдателей, тем лучше
Практическая реализация конституционной реформы
​​​​​​​На страже прав и свобод
Оклеветанный, но не сломленный
Жадность или бедность?
Каким бы ни был технологичным и просвещенным современный мир, без земли человек – ничто
Почувствовали ли жители Карагандинской области, что республиканские трассы стали комфортнее и безопаснее?
К чему ведет нерациональное использование земель, в интервью «Казахстанской правде» рассказала председатель правления Казахского НИИ почвоведения и агрохимии им. У. Успанова Раушан Рамазанова
​​​​​​​Ворота в крепость
​​​​​​​Закон возврата
Удачной охоты!
​​​​​​​Сыграем вместе
​​​​​​​Неразменная монета
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Казахстан подписал Соглашение о реализации проектов по производству "зеленого" водорода
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Президент выразил соболезнования родным и близким Копена Амирбека
В Правительстве обсудили ход исполнения Программы повышения доходов населения
Беременная женщина выбросилась с 8-го этажа в Алматы
"Не хотели хайповать" – Кажыкен ответил, почему не приехал на место ЧП в Шахтинске
Пакистан заинтересован сотрудничать с Казахстаном в нефтегазовой сфере
Завершено расследование по делу директора "Астана-Зеленстрой"
Стали известны новые данные о пострадавших в ДТП с автобусами в Алматы
Из Казахстана планируют открыть регулярные рейсы в Пакистан
Взрыв газа в кафе в Курчатове: пострадал один человек
Смертельное ДТП: фура протаранила грузовик на трассе Алматы - Оскемен
Турсынбекова рассказала, как планирует бороться с бытовым насилием
Трехмесячная девочка скончалась во время забора крови в поликлинике Жамбылской области
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
Машину-двойника выявили в Акмолинской области

Читайте также

Другое
Резкое похолодание прогнозируют синоптики в Казахстане
Другое
Подпольное казино накрыли полицейские в Алматы
Другое
Пистолет и винтовку нашли у жителя Уральска сотрудники КНБ …
Другое
Увеличить штрафы в 2,5 раза за незаконную ловлю рыбы хотят …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]