Казахстанца подозревают в серии вымогательств в Байконуре

Прокуратура комплекса Байконур передала казахстанским правоохранительным органам дело о серийном вымогательстве, подозреваемым по которому является гражданин РК. Мужчине инкриминируют 10 эпизодов вымогательства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру комплекса Байконур.

"В ходе расследования установлено, что в 2022 году на протяжении нескольких месяцев злоумышленник, находясь на территории г. Байконур, угрожая применением насилия, требовал у местных жителей передачи ему денежных средств. Размер требуемых у потерпевших денег в каждом случае был разный, варьировался от 1 до 5 тысяч рублей", – рассказали российские прокуроры.

В надзорном органе отметили, что "документирование преступной деятельности вымогателя началось после обращения одного из пострадавших за защитой своих прав на личный прием к прокурору комплекса".

Подозреваемый находится под стражей.

"Несмотря на отрицание гражданином вины в совершении инкриминируемых деяний, прокурором собранная доказательственная база, подтверждающая предъявленное обвинение, признана достаточной.

В связи с тем, что привлекаемое к уголовной ответственности лицо является гражданином Республики Казахстан, уголовное дело в отношении него прокурором комплекса направлено в казахстанские правоохранительные органы для осуществления дальнейшего уголовного преследования", - сообщили в прокуратуре.

Представители прокуратуры Байконура резюмировали, что уголовным законодательством Казахстан максимальное наказание за вымогательство предусмотрено в виде четырех лет лишения свободы с конфискацией имущества.