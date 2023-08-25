Казахстанцам покажут в прямом эфире бой супертяжа Кособуцкого в США

Фото: facebook.com/kazproboxing

Телеканал "Хабар" покажет в прямом эфире дебютный бой непобежденного боксера-супертяжа Жана Кособуцкого (19-0, 18 КО) в США, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Поединок состоится в рамках вечера бокса Top Rank в это воскресенье, 27 августа, в Талсе (Оклахома, США).

Трансляция запланирована на 8 часов утра.

Соперником Кособуцкого выступит нигериец Эфе Аджагба (17-1, 13 KO).

Победитель станет главным претендентом на поединок с британцем Энтони Джошуа (26-3, 23 KO), который пройдет в конце года.