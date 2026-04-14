Казахстанцам разрешили сдавать экзамен на права неограниченное количество раз

До сих пор гражданам предоставлялось только 3 бесплатные попытки, после которых требовалось повторное прохождение обучения, что вынуждало людей получать права незаконным способом

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Под председательством заместителя Премьер-министра – министра ИИ и цифрового развития Жаслана Мадиева состоялось совещание по совершенствованию процедуры сдачи экзаменов на получение водительских удостоверений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

В ходе совещания совместно с Министерством внутренних дел РК рассмотрен и утвержден ряд  мер, направленных на повышение объективности и прозрачности процесса получения водительских прав, удобства для граждан, исключение коррупционных рисков и повышение качества подготовки водителей.

Во-первых, согласно нововведениям, граждане смогут сдавать экзамен на получение водительского удостоверения неограниченное количество раз на платной основе, соблюдая интервал не менее 10 календарных дней между попытками.

Отмечено, что в настоящее время гражданам предоставляются 3 бесплатные попытки: две – с интервалом в 1 день, третья – через 30 дней. По истечении указанных попыток требовалось повторное прохождение обучения, что в отдельных случаях создавало условия, подталкивающие граждан к незаконным способам получения водительских удостоверений. Новая норма позволит сделать процедуру более доступной, исключить излишние ограничения и снизить риски коррупционных проявлений.

Вторая мера предусматривает запуск пилотного проекта на базе филиала в Астане Национального центра тестирования Министерства науки и высшего образования РК. Планируется апробация технологий обеспечения академической честности с последующим масштабированием на всю систему сдачи теоретического экзамена на получение водительских прав.

Параллельно с апробацией технологий НЦТ МНВО проведет комплексные психометрические исследования тестов теоретического экзамена с целью подтверждения их пригодности для достоверной оценки знаний, умений и навыков, необходимых для безопасного управления транспортным средством.

Третьей и четвертой мерами станут активное применение технологий ИИ: технологии дополненной реальности (AR) при приеме теоретических экзаменов и компьютерного зрения (Computer Vision) для автоматизированного контроля процесса сдачи практического экзамена. Эти меры позволят минимизировать возможность использования запрещенных технических средств и зафиксировать нарушения.

Пятая мера направлена на максимальное усиление информационной безопасности цифровых решений, связанных с получением водительского удостоверения, в том числе за счет их включения в перечень критически важных объектов информатизации. Это позволит усилить ответственность за нарушения и несанкционированное вмешательство вплоть до уголовной.

Шестой важной мерой станет введение норм об административной ответственности. Ответственность будет предусмотрена как для услугополучателей, так и для лиц, содействующих незаконному получению водительских удостоверений. Такие меры будут применяться при выявлении нарушений в ходе сдачи экзаменов. К ним относятся использование запрещенных устройств, микронаушников, микрокамер, а также передающих и принимающих устройств связи. Также предусматривается возможность дисквалификации от сдачи теоретических экзаменов сроком на 1 год.

Седьмая мера касается ужесточения требований к деятельности автошкол. При оценке их работы будут учитываться качество подготовки водителей и обратная связь от граждан. Также планируется введение лицензирования их деятельности. В случае низкого качества подготовки водителей будет предусмотрен полный отзыв лицензии.

Реализация указанных инициатив направлена на устранение искусственных барьеров в процессе получения водительских удостоверений, повышение прозрачности и удобства данной процедуры для граждан, а также минимизацию условий для коррупционных проявлений, добавили в Кабмине.

