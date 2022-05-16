Казахстанцы хотят, чтобы их права уважали и соблюдали – эксперт о новых поправках в Конституцию

О возможностях и правах

Эксперты в области права поддерживают грядущие изменения.

В столице состоялось заседание «круглого стола» Комиссии по правам человека при Президенте РК и ее Экспертного совета. Мероприятие было посвящено политическим и правовым реформам в нашей стране.

Как отметил модератор, член Комиссии по правам человека, первый заместитель председателя Экспертного совета комиссии профессор Еркин Онгарбаев, проводимые реформы представляют собой комплекс мер, которые поз­волят нынешнему и будущим поколениям обрести возможность жить в справедливом обществе.

Одним из спикеров выступила член Экспертного совета, профессор Раиса Юрченко. Она отметила, что настал период, когда наша страна должна начать жить по-новому.

– Люди хотят, чтобы их права уважали и соблюдали, чтобы наши законы соответствовали Конституции, международным ратифицированным договорам. Положения, озвученные Главой государства, по-настоящему судьбоносные, – высказалась доктор юридических наук.

Для себя Раиса Юрченко одной из самых значимых поправок отметила отмену смертной казни, сославшись на формулировку из прежнего Уголовного кодекса: «Наказание это не только кара, но и средство исправления и перевоспитания осужденных».

– А как же можно перевоспитать осужденного, если он приговорен к смертной казни и приговор исполнен? Это уже противоречит цели наказания. К тому же у нас в Конституции прописано, что жизнь человеку принадлежит с рождения и никому нельзя посягать на нее, – привела аргументы профессор. – Превентивный характер меры наказания в виде смертной казни может, конечно, сработать: страх перед смертью кого-то останавливает. Но мировая статистика показывает: практика высшей меры наказания не искореняет тяжкие преступления. Я считаю, что пришло время раз и навсегда отказаться от подобного наказания.

Ведь почему смертная казнь существовала в Казахстане преж­де? Максимальным сроком лишения свободы у нас в стране было 15 лет, и это совсем мало. Теперь же за одно преступление можно назначить до 20 лет, по совокупности преступлений – до 25, а по совокупности приговоров – до 30. Кроме того, введено пожизненное лишение свободы, надобность в еще большем ужесточении уголовного наказания отпала.

Что касается равенства всех перед законом, то тут у профессора мнение однозначное: права неприкосновенности быть не должно. В противном случае избирательность неприемлема.

– У людей, занимающих высокие посты, априори не должно быть мысли о том, что когда-то придется решать вопрос ответст­венности перед законом. По природе своей никто из них не должен совершать противоправного, – уверена Раиса Юрченко.

Заострила спикер внимание и еще на одной крайне важной, озвученной Главой государства, позиции – статусе самого Президента, освобождении его от решения некоторых вопросов.

– Для чего у нас существуют местные маслихаты? Для чего областные, городские, районные акимы сидят на своих местах? Все они ждут, когда Президент издаст распоряжение, – заметила Раиса Юрченко. – Пожары ли, наводнение, дорога рушится – почему сам сельский аким не делает ничего без указаний сверху, почему не занимается профилактикой? Почему надо ждать решения Президента? Мы приучили местные исполнительные органы ни за что не отвечать. Мол, спросит Президент – отвечу, займусь, не скажет ничего – я, управленец, вроде как и не должен заниматься решением проблемы. Предлагаемые поправки обязаны повысить ответственность на местах, власть имущие знают местное население, знают, что требуется сделать для конкретного населенного пункта, куда и как потратить деньги.

Коснулась в своем выступлении Раиса Юрченко и трансформации Конституционного совета. По ее словам, в свое время у нас был Конституционный суд. По определенным причинам его упразднили. При этом создали такой регламент, что обратиться в совет практичес­ки невозможно. Даже судье!

– Вот, к примеру, я – судья. Сомневаюсь, что какая-то норма соответствует Конституции, но не могу сама обратиться в совет. Сначала должна прийти к председателю суда, а он еще подумает: стоит ли беспокоить КС таким вопросом. Почему Конституционный совет оказался настолько закрытым? Ведь поначалу были и заседания, и рассмотрения, а потом не осталось ничего, кроме годовых выступлений и посланий. Приветствую трансформацию совета в суд и норму, чтобы доступ к нему был у каждого. Все это пойдет на укрепление прав наших граж­дан, ждущих справедливости, – подчеркнула профессор.

О правильности решения касательно трансформации КС высказался и эксперт комиссии профессор Марат Когамов.

– Это уникальная возможность – преодолевать через Конституционный суд пробелы в праве. То есть либо их устранять через новые законы, через внесение изменений и дополнений в них, либо преодолевать через нормотворческий процесс, – отметил спикер.

Марат Когамов также уверен, что сейчас очень важно добиться изменения отношения простых граждан к самой Конституции. И делать это нужно не развешиванием баннеров с формальными призывами и однообразными фразами, а чтобы Конституция на трех языках в удобном формате была у каждого под рукой. В первую очередь – у чиновников.

– Хочу отметить, что в Конституции нет определения понятия Конституции. А будь таковое, некоторых недоработок – их немного, но они есть – удалось бы избежать, – отметил Марат Когамов.

При этом спикер указал на очевидные достоинства поправок касательно того, что Правительство и Парламент теперь будут ответственны за проделанную работу.

– Правительству дается возможность, и тут надо быть очень аккуратными, оперативно вносить какие-то важные, неотложные законопроекты, чтобы палаты на совместном заседании незамедлительно рассматривали и принимали их. Также Правительство вправе принимать временные нормативно-правовые акты, имеющие силу закона. Соответственно, это право будет корреспондировать с правами и обязанностями Парламента и с той большой ответственнос­тью, которая ложится на эти две ветви власти. Очень интересно понаблюдать, как это будет реализовываться, – разъяснил доктор юридических наук, предположив, что подобное предложение «выскочило» в свете последних геополитических событий.

Вернулся к теме отмены смерт­ной казни в Казахстане в своем выступлении профессор Марат Сарсембаев – единственный казахстанец, являвшийся членом Комитета ООН по правам человека, и первый гражданин Казахстана, ставший доктором юридических наук в области международного права.

– В первую очередь хотел бы высказаться касательно прав человека, в частности, о смерт­ной казни. В свое время были дебаты: что же делать с таким видом наказания? В итоге установили мораторий, теперь дело за большим. Смею предположить, что дальнейшая статис­тика подтвердит правильность такого подхода, во всяком случае, стоит исходить из практики тех стран, которые полностью отказались от такой меры, – отметил правовед.

Поддерживает эксперт и возвращение Конституционного суда. По его словам, это один из самых важных моментов в отношении прав человека.

Возвращение на правильный путь Марат Сарсембаев видит и в переходе к мажоритарно-пропорциональной системе.

– Граждане через своих кандидатов «из народа» будут непосредственно влиять на ситуацию с выборами. С другой стороны, теперь уже партии будут состязаться друг с другом, что позволит народу еще и через них влиять на систему. И даже если случится наплыв вновь образованных партий, подстегнутый лояльными условиями их регистрации, ну что же, это признак развития партийной системы, – подытожил свое выс­тупление спикер.