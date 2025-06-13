Фото: НОК

В Москве состоялся международный турнир по академической гребле, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Команда Казахстана отметилась на соревнованиях тремя наградами.

У женщин в категории LW1x (2000 метров) Мария Чернец с результатом 8:37.35 завоевала бронзовую медаль.

В спринте (500 метров) Иван Чернухин и Владислав Яковлев заняли второе место - 01:35.27.

Тимур Фомичев и Ярослав Мельников в этом же виде программы финишировали третьими - 01:40.71.