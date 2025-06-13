Казахстанцы отличились на турнире по академической гребле в России

Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

Команда Казахстана отметилась на соревнованиях сразу тремя наградами

Фото: НОК

В Москве состоялся международный турнир по академической гребле, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК  

Команда Казахстана отметилась на соревнованиях тремя наградами.

У женщин в категории LW1x (2000 метров) Мария Чернец с результатом 8:37.35 завоевала бронзовую медаль. 

В спринте (500 метров) Иван Чернухин и Владислав Яковлев заняли второе место - 01:35.27. 

Тимур Фомичев и Ярослав Мельников в этом же виде программы финишировали третьими - 01:40.71. 

#турнир #казахстанцы #НОК #академическая гребля

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