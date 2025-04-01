Планируется, что Погранслужба будет выдавать справки о пересечении Государственной границы РК за период с 1 января 2017 года по настоящее время, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «Открытые НПА»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В КНБ разработали проект правил оказания данной госуслуги.

Для получения справки о своем пересечении государственной границы РК нужно будет представить в Погранслужбу в электронном формате через веб-портал электронного правительства удостоверенный ЭЦП запрос.

Результатом оказания госуслуги является справка о пересечении государственной границы Казахстана с 1 января 2017 года, которая направляется автоматически в "личный кабинет" заявителя на веб-портале в течение 15 минут.

Проект размещен на портале «Открытые НПА» до 15.04.2025 г.