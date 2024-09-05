Казахстанцы смогут высказать замечания по школьным учебникам

В Минпросвещения заверили, что все полученные замечания и предложения по улучшению качества и содержания учебников будут учтены при экспертизе и доработке материалов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проекты школьных учебников для четвертых классов, внедряемых в 2025-2026 учебном году, вынесены на общественное обсуждение, сообщает Kazpravda.kz

По информации Минпросвещения, для этого необходимо пройти на сайт Центра экспертизы содержания образования в раздел «Общественное обсуждение учебных изданий».

Обсуждение продлится до 30 сентября. В нем могут принять участие учителя, родители, представители общественных организаций и все неравнодушные граждане.

На сайте доступны учебники по следующим предметам: «русский язык» для школ с казахским языком обучения, «трудовое обучение», «изобразительное искусство», иностранные языки (английский, немецкий, французский), а также электронный учебник по «цифровой грамотности».

«Все полученные замечания и предложения по улучшению качества и содержания учебников будут учтены при экспертизе и доработке материалов», – заверили в министерстве.

Стоит отметить, что в соответствии с действующим законодательством, учебники проходят пять этапов экспертизы: научно-педагогическую экспертизу, апробацию в пилотных школах, общественно-педагогическое обсуждение, рассмотрение предметной экспертной комиссией

В ведомстве добавили, что в настоящее время обсуждаемые учебники проходят апробацию в 31 пилотной школе в нескольких регионах страны.

Для научно-педагогической экспертизы привлекаются ученые и практикующие педагоги с квалификацией не ниже «педагог-исследователь».

Эксперты прошли специальное обучение, получили сертификат эксперта и внесены в республиканскую базу экспертов. Такие же требования предъявляются к участникам апробации и членам предметной экспертной комиссии.

По решению предметной экспертной комиссии учебники, прошедшие все этапы экспертизы, будут рекомендованы для использования в школах и к включению в перечень учебников, утверждаемый Минпросвещения РК.