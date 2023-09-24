Казахстанцы собрали деньги на авиабилет оставшемуся на улице футболисту из Кот-д’Ивуара

Жители Казахстана собрали около 800 тысяч тенге для юного футболиста из из Кот-д’Ивуара, который несколько дней был вынужден скитаться по улицам Алматы, не имея места проживания, денег на еду и теплую одежду, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qogam-media.kz .

Фото: страница в фейсбуке Ерната Багаева

«20 сентября увидел у себя во дворе дома темнокожего паренька. Он сидел на скамейке, легко одетый и в одних шлепанцах. Некоторое время понаблюдал за ним, и примерно через 3 часа я подошел к нему узнать поочему он здесь сидит. Как оказалась это парень из Кот-д’Ивуара, ему 20 лет, зовут Бангали. В Казахстан он приехал играть в футбол за местный клуб. Удалось выяснить, что тренер клуба, за который он играл, «кинул» его и других африканцев-футболистов: не выплатил гонорар, не подписал контракт, не продлил визу и просто бросил на произвол судьбы», – написал на своей странице в фейсбуке алматинец Ернат Багаев.

Иностранец сообщил Багаеву, что несколько дней назад его вместе с товарищами по несчастью забрали из хостела полицейские и отвезли в миграционную службу, при этом забрали паспорт. Из документов у него при себе только студенческий билет.

«Все эти дни Бангали ходит по Турксибскому району, вокруг стадиона «Алаш», где раньше играл и тренировался. Так забрел во двор где я живу. Прошел суд о незаконном нахождении на территории РК. Было вынесено решение о его депортации. Бангали согласился с этим, но у него нет средств на покупку билета», – написал Багаев.

Ситуация усугублялась тем, что консульства или посольства Кот-д’Ивуара в Казахстане нет.

В этой связи был организован сбор средств в помощь африканскому спортсмену.

Вчера искомая сумма была собрана.

«Стоп сбор, друзья! Вы все просто нереально шикарные молодцы! Купил ему обувь и вещи. На билеты хватает. Ура!!! Мы сделали это», – написал Ернат Багаев.