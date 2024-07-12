Казахстанцы стали больше покупать компьютеры и ортопедические товары

Статистика
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Индекс физического объема в торговле в январе-июне к соответствующему периоду прошлого года составил 103,9%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Значительная доля в общем объеме отрасли приходится на оптовую торговлю, удельный вес которой составляет 68%, удельный вес розничной торговли – 31,6%.

Объем розничной торговли – 8 710,5 млрд тенге,5,6%. 

«Наибольший рост объема реализации отмечен по непродовольственным товарам, а именно на предприятиях, реализующих компьютеры, периферийное оборудование, текстильные изделия, осветительные приборы, медицинские и ортопедические товары и т.д», – рассказали статистики. 

Объем оптовой торговли – 18 770,7 млрд тенге, 3,3% 

В структуре оптового товарооборота преобладают непродовольственные товары и продукция производственно-технического назначения (79,6%).

#торговля #розница #оптовая торговля

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