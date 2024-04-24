Казахстанцы стали реже потреблять рыбы и морепродукты

Больше всего граждане республики включают в рацион мясо, мучные и крупяные изделия, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Бюро нацстатистики АСПР, в 2023 году по сравнению с предыдущим годом наблюдался рост потребления по основным группам продуктов питания, кроме хлебопродуктов и крупяных изделий, рыбы и морепродуктов, масла и жиров.

Наибольшие доли расходов на покупку продуктов питания в потребительских расходах домашних хозяйств, как и в прошлые годы, приходятся на мясо и мясопродукты (17%), хлебопродукты и крупяные изделия (7,9%).

«Наиболее высокие уровни потребления мяса и мясопродуктов отмечаются в Атырауской, Акмолинской областях, в области Жетысу, а самый низкий – городе Шымкент. В среднем за месяц 2023 года потребление по отдельным видам продуктов питания на душу населения составило: картофель – 3,7 кг хлеб, І сорта – 2,4 кг говядина – 2,1 кг яблоки – 1,6 кг сахар-песок – 1,5 кг рис – 1,3 кг молоко – 1,1 л кефир – 1 л яйцо – 16,8 штук макаронные изделия – 0,9 кг рыба свежая или охлажденная – 0,8 кг чай черный – 0,1 кг», — говорится в официальном сообщении.

В пресс-службе добавили, что данные по потреблению продуктов питания получены по результатам выборочного обследования 12 000 домашних хозяйств по уровню жизни.