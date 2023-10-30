Казахстанцы требуют привлечь Лакшми Миттала к уголовной ответственности

На сайте онлайн-петиций Alash online появилось обращение к президенту Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал Курсивмедиа

Фото: t.me/kursivmedia

Авторы призывают привлечь к уголовной ответственности владельца «АрселорМиттал Темиртау» Лакшми Миттала и управляющего Палаватху Кришнан за умышленное бездействие по обеспечению безопасности сотрудников.

В сообщении говорится, что за последние 15 лет на объектах АМТ погибло свыше 100 человек. Эти показатели с каждым годом только растут. Каждая вторая гибель в международной группе компаний «АрселорМиттал» приходится на Казахстан.

По состоянию на 14:10 петицию подписали (https://alash.online/1649-temirtau.html) 912 человек.

28 октября произошел пожар на шахте имени Костенко, принадлежащей компании «АрселорМиттал Темиртау». По последней информации МЧС на 29 октября (20:00) найдены тела 45 погибших шахтеров, поиски одного шахтера продолжаются.

Ранее, глава МЧС спустился в шахту имени Костенко.

ТРК президента РК представил вчера в эфире республиканских телеканалов документальный фильм "Очаг смерти", рассказывающий о трагедии на шахте имени Костенко.