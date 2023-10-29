Глава МЧС спустился в шахту им.Костенко

Происшествия
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Вахитов Елдос
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По состоянию на 15:00 обнаружены тела 42 погибших горняков, продолжаются поиски 5 шахтеров, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

Руководитель республиканского оперативного штаба по ликвидации аварии – министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов произвел спуск в шахту. Произведены осмотры мест пожара и гибели шахтеров.

Оперативным штабом по ликвидации аварии в круглосуточном режиме ведется координация поисково-спасательных работ. Отрабатываются пути прохождения горноспасателей по наиболее безопасным и вероятным участкам нахождения шахтеров.

Поисковые работы ведутся в районе двух добычных участков, расположенных на расстоянии порядка четырех км друг от друга.

Горноспасатели обеспечены необходимым оборудованием и средствами связи.

Продолжается контроль газовой обстановки.

Всего в поисково-спасательных работах задействованы 55 горноспасателей и 15 единиц техники Карагандинского филиала ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб».

Для обеспечения экстренной медицинской помощи задействованы 21 человек и 7 единиц техники скорой медицинской помощи.

Кроме того, в МЧС и ДЧС Карагандинской области функционируют Республиканский и областной оперативные штабы.

"По состоянию на 15:00 обнаружены тела 42 погибшего, продолжаются поиски 5 шахтеров", – сообщили в МЧС.

#АрселорМиттал Темиртау #АО #гибель шахтеров #шахта имени Костенко

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