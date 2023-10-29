Глава МЧС спустился в шахту им.Костенко

По состоянию на 15:00 обнаружены тела 42 погибших горняков, продолжаются поиски 5 шахтеров, передает Kazpravda.kz
Руководитель республиканского оперативного штаба по ликвидации аварии – министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов произвел спуск в шахту. Произведены осмотры мест пожара и гибели шахтеров.
Оперативным штабом по ликвидации аварии в круглосуточном режиме ведется координация поисково-спасательных работ. Отрабатываются пути прохождения горноспасателей по наиболее безопасным и вероятным участкам нахождения шахтеров.
Поисковые работы ведутся в районе двух добычных участков, расположенных на расстоянии порядка четырех км друг от друга.
Горноспасатели обеспечены необходимым оборудованием и средствами связи.
Продолжается контроль газовой обстановки.
Всего в поисково-спасательных работах задействованы 55 горноспасателей и 15 единиц техники Карагандинского филиала ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб».
Для обеспечения экстренной медицинской помощи задействованы 21 человек и 7 единиц техники скорой медицинской помощи.
Кроме того, в МЧС и ДЧС Карагандинской области функционируют Республиканский и областной оперативные штабы.
"По состоянию на 15:00 обнаружены тела 42 погибшего, продолжаются поиски 5 шахтеров", – сообщили в МЧС.