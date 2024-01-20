«Казахтелеком» уличен в нарушении антимонопольного законодательства

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Департаментом агентства по защите и развитию конкуренции РК по Астане установлены признаки нарушения законодательства - вертикальные соглашения между ТОО «BTcom infocommunications», где одним из условий является обеспечение эксклюзивности получения услуг телекоммуникаций только у АО «Казахтелеком».

«В частности, не использовать построенные сети и телефонные линии для предоставления услуг сторонних операторов связи, а также не заключать/расторгать с иными операторами связи договора/соглашения/сделки», - сообщили в АЗРК.

В связи с этим департаменты агентства по Астане и Алматы вынесли уведомления о наличии признаков нарушений законодательства в области защиты конкуренции в адрес АО «Казахтелеком» и ТОО «BTcom infocommunications», согласно которому им необходимо прекратить вертикальное антиконкурентное соглашение и исключить вышеуказанные положения договора.

АО «Казахтелеком» и ТОО «BTcom infocommunications» исполнили уведомление департаментов.