Kazakh Tourism выпустил туристский путеводитель

Туризм
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Дана Аменова
корреспондент

Издание доступно на трех языках и удобно для использования как во время планирования поездки, так и в пути

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Новый туристский путеводитель по Казахстану раскрывает малоизвестные уголки страны и предлагает свежий взгляд на популярные маршруты. Автором является известный путешественник Виталий Шуптар, тревел-гайд подготовлен при поддержке Kazakh Tourism, сообщает Kazpravda.kz 

Знали ли вы, что на западе Казахстана можно найти «Королеву шахмат» прямо в скалах? А в восточной части страны есть Староавстрийская дорога, проложенная еще в начале XX века? Возможно, вы искали идеальное место, откуда открывается лучший вид на величественный Хан Тенгри?

Новый тревел-гайд станет настоящим помощником для путешественников. Впервые в одном издании собраны не только известные достопримечательности, но и неизведанные территории Казахстана.

Для удобства туристов все локации структурированы в региональном разрезе. Они проведут путешественников по самым удивительным уголкам в северной, западной, центральной, южно-восточной, южной, восточной части страны.  

«Путеводитель поможет туристам заранее определить и запланировать посещение сразу нескольких туристских локаций в выбранном регионе, которые объединяют несколько областей. В нем представлена информация о разнообразных маршрутах, охватывающих популярные места, в том числе и менее известные, но не менее впечатляющие локации в каждой части нашей страны. Среди них – староавстрийская дорога, расположенная в Восточном Казахстане, таинственные меловые скалы на плато Актолагай и Аккегершин, а также живописные виды на вершину Хан-Тенгри, доступные с определенных точек в Нарынкол», – отметил глава Kazakh Tourism Кайрат Садвакасов.

Это настоящий гид по неизведанному Казахстану, который поможет путешественникам открыть новые горизонты. Качественные фотоматериалы путеводителя помогут визуально ознакомиться с туристскими локациями и планировать свои путешествия.

Путеводитель открывает новые перспективные направления и привлекает внимание к малоизученным уголкам страны. Издание доступно на трех языках и удобно для использования как во время планирования поездки, так и в пути.

#туристы #гид #путеводитель #Kazakh Tourism

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