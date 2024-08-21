«Казгидромет» временно не сможет определять погоду

«Уважаемые жители Казахстана, в связи с проведением сервисных работ временно будут не доступны данные с некоторых автоматических постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, расположенных в Алматы и Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской и Туркестанской областях, а также в областях Абай, Жетісу и Ұлытау», – говорится в сообщении.