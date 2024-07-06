Кир Стармер представил состав нового правительства Британии

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Большинство постов в новом правительстве Великобритании заняли члены Лейбористской партии, ранее входившие в теневой кабинет официальной оппозиции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Phil Noble/REUTERS

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер, официально вступивший в должность премьер-министра Великобритании в пятницу, 5 июля, огласил состав своего кабинета министров. Большинство постов в новом правительстве Соединенного Королевства заняли однопартийцы Стармера, ранее входившие в теневой кабинет официальной оппозиции.

Должность канцлера казначейства Великобритании заняла Рейчел Ривз, став первой женщиной в истории на этом посту. Вице-премьером назначена заместитель нового премьера по Лейбористской партии Анджела Рэйнер. Новым главой министерства внутренних дел Великобритании стала Иветт Купер, министерство иностранных дел возглавит Дэвид Лэмми, министерство обороны - Джон Хили.

#Великобритания #Правительство #выборы в парламент #Кир Стармер

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