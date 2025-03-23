Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину

Первыми о возможности отправки своих миротворцев заговорили лидеры Франции и Великобритании, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Wu Xiaoling/Photoshot/IMAGO

Дипломаты КНР прощупывали вопрос о присоединении Пекина к «коалиции желающих», пишет Welt am Sonntag. Участие Китая может помочь убедить РФ согласиться на присутствие иностранных миротворцев в Украине.

Китайские дипломаты в Брюсселе прощупывали вопрос о присоединении КНР к "коалиции желающих" - объединению стран, которые потенциально готовы отправить своих военнослужащих в Украину для обеспечения там режима прекращения огня с РФ в случае его достижения. Об этом в субботу, 22 марта, написала газета Welt am Sonntag.

Источники в дипломатических кругах ЕС рассказали изданию, что участие Пекина в этой возможной коалиции "потенциально может помочь убедить Россию согласиться на присутствие иностранных миротворцев в Украине". Собеседники Welt am Sonntag также назвали этот вопрос "деликатным".

Комментариев по этому поводу со стороны властей Китая пока не поступало.

Первыми о возможности отправки своих миротворцев в Украину заговорили лидеры Франции и Великобритании. 17 марта представитель премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера заявил, что к инициативе изъявили желание присоединиться уже более 30 государств. «Значительное число стран предоставит войска, а еще большее число государств внесет свой вклад другими способами», - рассказал британский чиновник.

Газета The Times упоминала среди потенциальных стран-участниц "коалиции желающих" Великобританию, Францию, Турцию, Канаду и Австралию. Предполагается, что в Украину отправят в общей сложности до 30 тысяч военнослужащих, остальные страны коалиции помогут "с оружием и логистикой", писало издание.

В Берлине дискуссии о миротворческих силах в Украине считают преждевременными. В середине февраля в правительстве ФРГ выразили мнение, что этот вопрос следует решать после прояснения вопроса с заключением мира.

В МИД РФ называют "неуместными и абсурдными" обсуждения возможной отправки миротворческого контингента из стран НАТО и ЕС в Украину. Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил в интервью газете "Известия", что Москве "абсолютно все равно, под каким шильдиком контингенты НАТО могут быть размещены на территории Украины: будь то Евросоюз, НАТО или в национальном качестве".