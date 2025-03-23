Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину

Политика
66

Первыми о возможности отправки своих миротворцев заговорили лидеры Франции и Великобритании, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Wu Xiaoling/Photoshot/IMAGO

Дипломаты КНР прощупывали вопрос о присоединении Пекина к «коалиции желающих», пишет Welt am Sonntag. Участие Китая может помочь убедить РФ согласиться на присутствие иностранных миротворцев в Украине.

Китайские дипломаты в Брюсселе прощупывали вопрос о присоединении КНР к "коалиции желающих" - объединению стран, которые потенциально готовы отправить своих военнослужащих в Украину для обеспечения там режима прекращения огня с РФ в случае его достижения. Об этом в субботу, 22 марта, написала газета Welt am Sonntag.

Источники в дипломатических кругах ЕС рассказали изданию, что участие Пекина в этой возможной коалиции "потенциально может помочь убедить Россию согласиться на присутствие иностранных миротворцев в Украине". Собеседники Welt am Sonntag также назвали этот вопрос "деликатным".

Комментариев по этому поводу со стороны властей Китая пока не поступало.

Первыми о возможности отправки своих миротворцев в Украину заговорили лидеры Франции и Великобритании. 17 марта представитель премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера заявил, что к инициативе изъявили желание присоединиться уже более 30 государств. «Значительное число стран предоставит войска, а еще большее число государств внесет свой вклад другими способами», - рассказал британский чиновник.

Газета The Times упоминала среди потенциальных стран-участниц "коалиции желающих" Великобританию, Францию, Турцию, Канаду и Австралию. Предполагается, что в Украину отправят в общей сложности до 30 тысяч военнослужащих, остальные страны коалиции помогут "с оружием и логистикой", писало издание.

В Берлине дискуссии о миротворческих силах в Украине считают преждевременными. В середине февраля в правительстве ФРГ выразили мнение, что этот вопрос следует решать после прояснения вопроса с заключением мира.

В МИД РФ называют "неуместными и абсурдными" обсуждения возможной отправки миротворческого контингента из стран НАТО и ЕС в Украину. Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил в интервью газете "Известия", что Москве "абсолютно все равно, под каким шильдиком контингенты НАТО могут быть размещены на территории Украины: будь то Евросоюз, НАТО или в национальном качестве".

«Если они появляются там, это означает, что они размещаются в зоне конфликта со всеми последствиями для этих контингентов как стороны конфликта», - утверждал Грушко.

#Китай #Евросоюз #миротворцы #война в Украине

Популярное

Все
Токаев поздравил нового президента МОК
Нариман Курбанов победил на Кубке мира по спортивной гимнастике
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В Казахстане отмечают День национальной одежды
Новые виды производств появятся в Костанае
Точкой роста должен стать туризм
Актюбинская область готовится к «большой воде»
Шесть лет прогресса: опубликованы результаты социально-экономического развития Казахстана
Искусственный интеллект и сохранение казахской идентичности
Застрявшие на МКС астронавты смогут вернуться домой
О результатах отработки налогоплательщиков, применяющих схемы оптимизации, сообщил Минфин
Глава МЧС лично руководил тушением пожара в Алматинской области
ЧМ по боксу среди женщин: пятеро казахстанок поборются за «золото»
Колонну из тысячи машин провели полицейские через заснеженные трассы области Абай
Овечкин сократил отставание от Гретцки до семи голов
В столице ликвидирован мошеннический call-центр, суливший крупные выигрыши
Автодорогу республиканского значения затопило в Костанайской области
Повысить туристический потенциал озера Алаколь поручил аким области Абай
День культуры и национальных традиций отмечают в Казахстане
Трамп начал военные действия против хуситов в Йемене
Сооснователь Telegram Павел Дуров покинул Францию и вылетел в ОАЭ
Уровень Мирового океана стремительно растет
Торнадо в США: погибли по меньшей мере 33 человека
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
Принять, адаптироваться и научиться правильно реагировать
Чемпионка по пауэрлифтингу погибла при подъеме штанги в Индии
Новый аким области Абай проверил строительство моста в Семее

Читайте также

Макгрегор вновь заявил о планах стать президентом Ирландии
Умер экс-полковник КГБ Олег Гордиевский, бежавший на Запад
Итоги политических реформ в Казахстане обсудили эксперты в …
Образ будущего страны

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]