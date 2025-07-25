Китай создал крупнейший кристалл BGSe для сверхмощного лазерного оружия

Китай,Наука
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Газета South China Morning Post пишет, что это позволит поражать спутники на орбите Земли

Фото © AP Photo/ Marcio Jose Sanchez

Китайские ученые создали самый большой в мире кристалл BGSe (селеногаллат бария), который используется в производстве лазеров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Как информирует газета South China Morning Post, это открывает возможность к созданию сверхмощного лазерного оружия, способного поражать спутники на земной орбите.

По этой информации, технология производства была разработана в Хэфэйском научно-исследовательском институте физических наук Китайской академии наук. Синтетический кристалл диаметром 60 мм эффективно преобразует коротковолновое инфракрасное излучение в лучи среднего и дальнего инфракрасного диапазона.

"Это самый большой образец, о котором сообщалось в мире на сегодняшний день", - приводит газета слова руководителя группы его создателей, профессора У Хайсиня.

Что особенно важно, кристалл способен выдерживать мощность лазерного излучения до 550 мегаватт на квадратный сантиметр, "что на порядок превышает порог повреждения существующих кристаллов военного назначения", указывает издание.

Китайские специалисты полагают, что такие кристаллы могут также использоваться для оборудования медицинской диагностики или для создания сверхчувствительных инфракрасных систем слежения за ракетами и идентификации самолетов.

#Китай #оружие #лазер #кристалл

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