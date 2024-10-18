Китайские компании выразили готовность возобновить экспорт зерновых из Казахстана

Сельское хозяйство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

К такой договоренности министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров и председатель правления China Grain Reserves Group Ltd. ДЭН Иу пришли в ходе встречи сегодня, 18 октября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

Фото: МСХ

Делегация из КНР, в состав которой вошли представители китайского государственного предприятия China Grain Reserves Group Ltd. Company, CITIC Construction, Китайской ассоциации сельскохозяйственных международных обменов, находится в Казахстане в целях ознакомления с потенциалом РК.

На встрече были обсуждены вопросы поставок и торговли зерновыми и масличными культурами между Казахстаном и КНР.

«В результате мер государственной поддержки, благодаря которым в текущем году аграрии смогли соблюсти все агротехнологии и благоприятным погодным условиям, мы получили высокий урожай зерновых. Намолочено почти 26 млн тонн зерна хорошего качества. Планируем собрать 3 млн тонн масличных культур.

В рамках поручения главы государства о наращивании объема экспорта зерна в КНР до 2 млн тонн, принимаются конкретные меры. Ваш рынок представляет огромный интерес для нас, и мы готовы увеличить объемы ежегодных поставок до 3-4 млн тонн», - подчеркнул министр.

В свою очередь ДЭН Иу также выразил заинтересованность в поставках масличных культур, сои.

«Ежегодно мы импортируем 100 млн тонн зерновых и масличных культур. Мы намерены сотрудничать с вами и заключить договор о поставках. Есть ряд проблем, связанных с логистикой, готовы решать их совместно с вами», - отметил он.

Стороны предварительно договорились об экспорте первых 100 тысяч тонн зерновых и такого же объема масличных культур. Ответственность за консолидацию партии лежит на Прокорпорации.

#Китай #сельское хозяйство #зерновые

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