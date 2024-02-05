Китайские подержанные авто скупают в России и Центральной Азии

В последнее время Россия и страны Центральной Азии стали основными целевыми рынками для китайских компаний по экспорту подержанных автомобилей в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

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В декабре 2022 года город Гуйян, административный центр пров. Гуйчжоу, стал одним из районов, утвержденных для экспорта подержанных китайских авто. В 2023 году объем экспорта транспортных средств указанной категории из Гуйяна превысил 500 единиц, а общая стоимость экспорта перевалила за 100 млн юаней, при этом более 80% единиц продукции было экспортировано в Россию и страны Центральной Азии.

Расположенная в Гуйянской комплексной бондовой зоне местная компания по управлению цифровыми цепочками поставок "Цзинфэй" в течение прошлого года постепенно освоила рынки подержанных автомобилей в странах Евразии, в том числе в России, Казахстане и Кыргызстане.

– После визитов и обследований мы узнали, что в России и странах Центральной Азии растет спрос на импортируемые из Китая подержанные автомобили и автозапчасти,– сказал генеральный директор Guizhou Jingfei Чжао Чжоулян.

В августе 2023 года Чжао Чжоулян возглавил делегацию для участия в Международной выставке запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобилей в Москве, с целью найти больше возможностей для сотрудничества. Во время участия в выставке компания успешно подписала документы по заказу на приобретение более 200 подержанных автомобилей с одним из крупных российских коммерческих предприятий.

–В этом году мы продолжаем фокусироваться на рынках России и стран Центральной Азии, планируя создать целостную цепочку экспорта подержанных авто, – заявил Чжао Чжоулян.

6 декабря 2022 года Министерство коммерции, Министерство общественной безопасности и Главное таможенное управление КНР совместно выпустили уведомление о дальнейшем расширении круга регионов для осуществления экспортных операций с подержанными автомобилями, и город Гуйян стал одним из 14 новых районов, добавленных в соответствующий список.

Как сообщили в городском управлении коммерции, Гуйян начнет строить базу по экспорту секонд-хэнд автомобилей, чтобы обеспечить гарантии полного процесса обслуживания для соответствующих компаний. Также будет создана система онлайн- и оффлайн-услуг и запущена платформа общественных услуг для экспорта подержанных автомобилей с целью улучшить услуги, связанные с регистрацией машин, финансированием, таможенным оформлением, возвратом налогов, логистикой, страхованием и др.

На следующем этапе Гуйян продолжит поддерживать предприятия по экспорту б/у автомобилей в создании за рубежом пунктов розничной торговли и постпродажного обслуживания, оптовых выставочных центров, зарубежных складов и других филиалов, чтобы содействовать еще большему совершенствованию системы сбыта и обслуживания.

Согласно данным Ассоциации автомобильных дилеров Китая, по итогам прошлого года продажи подержанных автомобилей в Китае увеличились на 14,88% в годовом исчислении. Этот рынок продемонстрировал сильную динамику развития при поддержке политических мер.