КНБ сообщил о ликвидации крупного наркоканала

Фото: КНБ

В феврале департаментами КНБ по Жамбылской области и города Алматы при координации органов прокуратуры пресечен канал поставки наркотиков, сообщает Kazpravda.kz

Задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана. У него изъято 13 кг психотропного вещества «мефедрон».

«Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит», – пишут в пресс-релизе КНБ.

Напомним, сотрудники Департамента КНБ по Кызылординской области и г. Байконыр при координации органов прокуратуры пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в организации нелегальной миграции.

Кроме того, ранее КНБ при координации органов прокуратуры и содействии полиции в городах Алматы, Шымкенте и Туркестанской области была пресечена деятельность религиозных радикалов.