КНБ провел в регионах спецоперацию по задержанию радикалов

Задержания
70

В ходе обысков по местам их проживания изъяты вещественные доказательства

Фото: пресс-служба КНБ РК

Комитетом национальной безопасности РК при координации органов прокуратуры и содействии полиции в городах Алматы, Шымкенте и Туркестанской области пресечена деятельность религиозных радикалов, сообщает Kazpravda.kz

По подозрению в пропаганде терроризма, в том числе посредством социальных сетей, задержаны 4 гражданина Казахстана, говорится в информации КНБ.

В ходе обысков по местам их проживания изъяты вещественные доказательства.

Проводится досудебное расследование по статье 256 Уголовного Кодекса.

 

#КНБ #спецоперация #задержание #радикалы

Популярное

Все
Бюджетный кодекс: от управления бюджетом к управлению результатами
Эра процветания: как фермер преобразил родное село
Картофеля в стране достаточно, и паниковать не стоит
Инвестиции и технологии
На казахстанском Алтае готовятся к большой воде
Мусорные баталии: претензии взаимные
Тросовое ограждение в качестве эксперимента
Нити судьбы и творчества
​​​​​​​Указ Президента Республики Казахстан О назначении Сактаганова Н. А.
Акция «Подари книгу» прошла в столице
Распоряжение Главы государства о назначении Ергарина Д. Т.
Распоряжение Главы государства о назначении Адаева Е. Д.
Распоряжение Главы государства о назначении Жамаубаева Е.К.
Указ Президента Республики Казахстан Об Уали Б.
В Астане состоялся двухдневный благотворительный заезд Trackman 2025
В Qazpatent молодежи рассказывают о защите интеллектуальных прав
Распоряжение Главы государства о назначении Желдибай Р. С.
Чем заняться на перемене? Плетением!
В Жанакорганском районе открылся центр «Руханият»
Гроза ринга
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
Хорошее дело браком не назовут?
Телефонные мошенники дислоцировались в регионах
Путешествовать поездами становится комфортнее
Новый препарат для диагностики рака предстательной железы создали в Казахстане
Бектенов поручил принимать жесткие меры за нецелевую реализацию ГСМ
Гордиться своей малой и большой родиной
Электоральная конкуренция по-казахстански
Команда BCC Invest готова быть ключевым партнером на рынке ценных бумаг
В Приаралье усилены меры безопасности
Четыре тысячи деревьев посадили активисты «Жастар рухы»
Водохранилища и реки находятся под контролем
Друзья зовут ее Айшой
Мангистау составит конкуренцию мировым курортам
Инвестируют в сгущенку и колбасы
Президент вручил силовикам награды
Проект Налогового кодекса будет внесен в Мажилис до 20 февраля
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Институциональное становление Академии наук завершено
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Резюмируя поручения Президента
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве

Читайте также

Выманивавших у казахстанцев деньги интернет-мошенников заде…
В Шымкенте ликвидировали нарколабораторию
Группу вымогателей задержали в Алматинской области
Бывшего замакима Алматы задержали в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]