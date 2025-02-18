КНБ провел в регионах спецоперацию по задержанию радикалов

В ходе обысков по местам их проживания изъяты вещественные доказательства

Фото: пресс-служба КНБ РК

Комитетом национальной безопасности РК при координации органов прокуратуры и содействии полиции в городах Алматы, Шымкенте и Туркестанской области пресечена деятельность религиозных радикалов, сообщает Kazpravda.kz

По подозрению в пропаганде терроризма, в том числе посредством социальных сетей, задержаны 4 гражданина Казахстана, говорится в информации КНБ.

В ходе обысков по местам их проживания изъяты вещественные доказательства.

Проводится досудебное расследование по статье 256 Уголовного Кодекса.