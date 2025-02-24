Оформили более 80 разрешений: крупный канал нелегальной миграции пресекли в РК

Фото: КНБ

Сотрудники Департамента КНБ по Кызылординской области и г. Байконыр при координации органов прокуратуры пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в организации нелегальной миграции, сообщает Kazpravda.kz

По предварительным данным, они незаконно оформили более 80 разрешений на временное проживание в Казахстане гражданам стран ближнего зарубежья.

В ходе обысков изъяты вещественные доказательства.

«Проводится досудебное расследование», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее КНБ при координации органов прокуратуры и содействии полиции в городах Алматы, Шымкенте и Туркестанской области была пресечена деятельность религиозных радикалов.