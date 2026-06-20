Историческая память как фундамент будущего

Речь Президента Республики Казахстан на Международном симпозиуме «Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура, идентичность» вызвала широкий общественный резонанс в мире и нашла горячий отклик у нашего народа.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Радовался этому событию и я, так как в течение последних 18 лет занимаюсь изучением истории Великой империи, из недр которой вышел Улус Жошы (Улык улус), получивший в XVI веке новое название ‒ Золотая Орда.

В своем выступлении на форуме Касым-Жомарт Токаев решительно и аргументированно заявил о месте и роли Золотой Орды в мировом масштабе. Уверен, его речь станет поворотным моментом для всеобщего признания незаслуженно забытого шестивекового периода истории нашей государственности.

Все думающие люди понимают, что Золотая Орда (Улус Жошы) не появилась из ниоткуда, а является прямой наследницей империи Чингисхана. Все ханы Золотой Орды, включая Казахское ханство, были его потомками. Институты власти и управления этого огромного государства и его законных преемников веками функционировали в строгом соответствии с законами и правилами, заложенными основателем Великой империи.

Хочу сообщить, что в апреле – мае 2026 года нашей научной экспедицией на территории одной из областей Казахстана был обнаружен курган, где похоронен один из потомков Чингисхана, который стоял у истоков создания Золотой Орды. В настоящее время идет обработка полученных в ходе раскопок данных, и после завершения этой работы они будут обнародованы.

В мае вышла книга Зарипбая Оразбая и Омархана Оксик­баева «Құрылтай феномені», где подробно описаны появление и успешное функционирование этого института в эпоху Чингисхана. В редколлегию издания вошли известные отечественные ученые Оразалы Сабден, Койшыгара Салгараулы, Омирали Жалаири, Бейбит Мамраев, Жаксыбек Кулекеев, Бейбиткуль Каримова и я.

Конечно, возникает законный вопрос: почему мы обо всем этом узнаем только сейчас? Ответ такой: до обретения Независимости наш народ прошел тернистый путь, пережил войны и невзгоды, оставаясь «мың өліп, мың тірілген қазақ халқы». И Казахстан не исчез с исторической сцены, за короткое время сумел построить признанное и узнаваемое мировым сообществом многонациональное государство, уверенно смотрящее в будущее и ставящее амбициозную цель – войти в число ведущих стран мира.

4 июня во время выступления по случаю Дня государственных символов Касым-Жомарт Токаев вновь вернулся к теме Золотой Орды. Он, в частности, отметил: «Золотая Орда выступала в роли великой средневековой державы с собственными институтами власти, дипломатической службой, системой связи и таможни, признанной в мире валютой и передовыми для своего времени технологиями.

Современная президентская модель власти, прочно утвердившаяся в Казахстане, восходит к политической системе, созданной во времена Золотой Орды.

Главное наследие Золотой Орды – ее незыблемые ценности, которые в рамках общего свода правил гармонично объединяли в огромном государстве людей разных религий, языков, культур и традиций. Славный путь наших предков всегда будет служить нам образцом и стратегическим ориентиром».

Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул: «В основе устойчивого прогресса Казахстана лежит неразрывная связь нашего великого прошлого и не менее великого настоящего и, главное – великого будущего.

Сегодня Казахстан обновляет модель своей государственности. Мы избрали путь развития как единая и созидательная нация».

По моему мнению, эти строки следует золотыми буквами вырезать на камне при возведении в Астане грандиозного сооружения в честь достижений цивилизации Великой степи, строительство которого анонсировал Глава государства.

Напомним, что пять лет назад по его инициативе была начата работа над семитомником академической истории Казахстана. И он скоро выйдет в свет.

В достижениях страны за последние годы велика заслуга Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который, проявляя мудрость и истинный патриотизм, сумел укрепить авторитет нашей страны на мировой арене, развивает стратегическое партнерство с ведущими державами и их лидерами, которые признают его авторитет в мировой дипломатии, ценят и доверяют ему, прислушиваются к его мнению по важнейшим вопросам международной политической повестки.

Последние годы для Казах­стана выдались непростыми. Но сейчас начат переход к новой модели экономического развития, взят курс на цифровизацию и повсеместное внедрение искусственного интеллекта, принята новая Конституция, наш народ строит Справедливый Казахстан.

На фоне глобализации и продолжающегося обострения меж­дународной обстановки Казахстан устойчиво развивается. Об этом, в частности, свидетельствуют итоги социально-экономического развития страны за 2025 год: прирост ВВП в стоимостном выражении составил $20,1 млрд, а общий рост экономики достиг 6,5% (транспорт – +17,8%, строительство – +14,6%, горнодобывающая промышленность – +17,4%, обрабатывающая промышленность – +12,2%, торговля – +26%, сельское хозяйство – +5,9%).

Я искренне радуюсь устойчивым достижениям нашей страны и уверен, что они продолжатся.

22 июня 2026 года мы вспомним о трагической дате – 85-летии начала Великой Отечественной войны, самой страшной в истории человечества, унесшей жизни более 50 млн людей.

Я являюсь ровесником нашего Президента, более 30 лет проработал в органах КГБ – КНБ, был депутатом IV созыва Мажилиса Парламента РК. И я знаю истоки его жизненной энергии и твердых принципов. Наши отцы были участниками Великой Отечественной войны. Они вернулись живыми на родную землю. И я уверен, что сын Кемеля Токаева никогда не допустит вовлечения нашей страны в какие-либо конфликты, сделает все возможное, чтобы обеспечить мирную и достойную жизнь многонациональному народу Казахстана.

В августе состоятся выборы в Курултай, а в сентябре будут сформированы Халық кеңесі и Кабинет министров. Так что в жизни нашего государства наступает очень ответственный период, и я призываю всех сплотиться вокруг нашего Президента, помочь ему реализовать задуманные реформы, ведь от этого зависит наше будущее.