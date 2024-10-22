Книга – призывникам, часы – солдатам

В напутственной речи заместитель акима Актюбинской области Жолдас Батырхан, напомнив о воинском долге казахстанцев, выразил уверенность, что солдаты будут ответственно нести службу и стоять на защите Родины. В память о событии, важном для юношей, он вручил каждому из 50 призывников знаменитую книгу «Москва үшін шайқас», написанную Бауыржаном Момышулы. Организаторы патриотической акции в Центральном парке уверены, что это произведение повысит боевой дух молодежи.

С ними согласно командование местного гарнизона, департамента по делам обороны, а также ветераны Вооруженных сил Казахстана, воспитанники военно-патриотического клуба «Жас сарбаз», родственники и друзья новобранцев. По информации начальника департамента по делам обороны Актюбинской области Адилета Утарбаева, призывникам предстоит служить в воинской час­ти 30238 Актюбинского гарнизона. Героями дня стали также шестеро солдат, оказавших активную помощь в спасении пострадавших во время весеннего паводка, им вручили наручные часы от имени министра обороны.