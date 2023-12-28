Кочевники не заимствовали дракона у китайцев – исследователь

Какой из древних народов породил образ дракона, был ли вообще год улитки в календаре тюрков, и что может привнести это мифическое создание в жизнь людей, согласно Кашгари, рассуждала исследователь, автор блога Steppeart Джулия Гани

Фото: sbras.info

2024-ый будет годом Дракона. Этот мифический зверь­ ­­– давно часть культуры кочевников, утверждает казахстанский исследователь Джулия Гани, автор блога Steppeart

В своем посте о драконе в культуре кочевников автор приводит доказательства этому утверждению.

«Несмотря на то, что дракон – один из символов Китая, археологи установили, что это мифологическое животное было популярно у кочевников еще в I тысячелетии до н. э. (на фото – поясные пряжки с драконом кочевников Южной Сибири) и до того, как в Китае появился устоявшийся образ дракона. Это говорит о том, что кочевники не заимствовали дракона у китайцев!» – убеждена Гани.

По ее словам, дракон был не самым популярным персонажем скифо-сакского звериного стиля, однако оставил свой след в искусстве скифов, саков, гунов, сарматов, сельджуков. Дракон известен у большого количества народов по всему свету. Как вообще человеку в голову пришел этот образ, задалась вопросом эксперт.

«Некоторые ученые считают, что в древности люди находили останки динозавров, и именно их скелеты натолкнули на мысль, что существовали или существуют такие огромные чудовища, чаще ассоциировавшиеся с огромными змеями. Позже народный фольклор приписал им крылья и огнедышащую пасть. В разных культурах отношение к драконам менялось со временем: они то были демоническими существами, то положительными героями», ­– рассказывает она.

Фото: instagram.com/steppeart

Айдахар – фарсизм. Тюрки называли дракона «Нак илан». «Нак» – крокодил, «илан» – змея. Под этим же названием дракон (Нак йили) входит в 12 животных тюркского календаря согласно «Словарю тюркских наречий» Кашгари (11 век). Отсюда иногда и возникает удивление, когда узнают, что среди 12 животных в календаре тюрков был крокодил. На самом деле – это крокодил-змея дракон. В Словаре Кашгари есть еще название крокодила – "Алаван".

Также Кашгари пишет: "Когда наступает год Крокодила-Змеи, льют дожди, и урожай бывает обильным, так как эти животные обитают в воде".

В своем труде Кашгари перечисляет 12 животных, ставших цепью цикла для более точного летосчисле­ния: мышь, бык, барс, заяц, дракон, змея, лошадь, овца, обезьяна, курица, собака, свинья.

«Никакой улитки в 11 веке в календаре тюрков не было. Не было ее и раньше, так как ученый приводит сведения о календаре, который был известен тюркам давным-давно», – пояснила Джулия Гани.

Скриншот youtube.com / Уроки истории

Она обратилась и к более древним источникам, приведя отрывок из книги 7 века – запискам китайского монаха Сюань-цзаня, который в 629-645 гг. совершил грандиозное пешее путешествие из Китая в Индию и обратно.

На своем маршруте по Восточному Туркестану, между древним царством Цюйчжи (на территории современного города Куча, СУАР) и царством Балуцзя (на территории современного города Аксу) Сюань-цзан посетил заброшенный город у озера, в котором обитают драконы.

«Когда монах возвратился в Китай с полученными знаниями, они стали источниками новых мифов и сказок, в том числе в китайской культуре появился Лонгма – легендарное существо с головой дракона и телом лошади, покрытым чешуей дракона», – добавила исследователь.

Фото: instagram.com/steppeart