Когда читают Низами и Навои, мир умолкает...

Такой комментарий оставил в общем чате один из участников международной конференции «От Низами до Навои: времен связующая нить», проведенной Институтом стран Азии и Африки Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.
Это мероприятие, будучи на первый взгляд сугубо литературоведческим и предназначенным узкому кругу специалистов, в действительности оказалось событием знаковым и давно уже «назревшим». Это ясно ощущалось по глубокому содержанию и неподдельно искренней тональности всех без исключения выступлений участников, включая представителей не только России и тюркских стран СНГ, но даже далеких Индии и Бразилии.
Как известно, пандемия коронавируса привела к преобладанию онлайн-формата при проведении научных мероприятий, тем более международных. Это неизбежным образом нередко сказывается на их качестве, особенно на качестве общения, которое порой бывает еще важнее самих докладов. Однако в этот раз ощущение живого присутствия было полным.
Уровень организации международного форума ученых также был высоким. Прежде всего Институт стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ давно и широко известен как зарекомендовавшая себя научная школа мирового уровня. Немного отступая в сторону, отметим, что именно там в 1993 году впервые в России начал преподаваться казахский язык как предмет с углубленным изучением. Первым его преподавателем стал Кенесбай Мусаев, один из отцов-основателей казахстанской тюркологии, уроженец нашего священного Туркестана. Это был период, когда институтом руководил выдающийся ученый, историк-тюрколог Михаил Серафимович Мейер.
Соорганизаторами конференции выступили такие авторитетные организации, как Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека, Ташкентский государственный университет востоковедения, а также Национальный музей Востока. Свою поддержу мероприятию оказали посольства Азербайджана и Узбекистана в России, а также представительство Фонда Гейдара Алиева в России и Международная Тюркская академия.
Мероприятие вела профессор Жибек Сыздыкова – замечательная дочь казахского народа, заведующая кафедрой стран Центральной Азии и Кавказа ИСАА МГУ им. М. В. Ломоносова (а также член Совета национальностей при Правительстве Москвы и заместитель главного редактора журнала «Вопросы национальных и федеративных отношений»). Человек, не столь известный из-за исключительной личной скромности, однако, как можно было увидеть, блестящий ученый и эффективный организатор.
Конференция в Москве была приурочена к 880-летию Низами Гянджеви и 580-летию Алишера Навои и проведена 9 февраля – в день рождения Навои. Как отметил президент Тюркской академии Дархан Кыдырали, это само по себе уже несло глубокий символизм, придавая научному мероприятию праздничный характер и атмосферу радости. В форуме приняли участие видные государственные и общественные деятели, представители интеллигенции и известные ученые-востоковеды, тюркологи, послы и дипломаты Азербайджана, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также ряда других стран, вплоть до Индонезии и государств Латинской Америки.
Так что же сделало литературную конференцию, посвященную Низами и Навои, столь актуальным событием? Актуальным – значит, отвечающим «злобе дня», способствующим решению острых проблем, волнующих всех нас именно сегодня, в это неспокойное время.
На наш взгляд, это призыв к добру и разуму, красной нитью проходящий через произведения обоих классиков Востока. Призыв, не только облеченный в чарующую поэтическую форму, но пронизанный глубоким пониманием человеческой природы и чувством любви к людям, основанным на богатом жизненном опыте и обширных знаниях, которыми обладали великие поэты-классики.
Бывает, что любовь пройдет
сама,
Ни сердца не затронув, ни ума.
То не любовь, а юности забава.
Нет у любви бесследно сгинуть
права.
Она приходит, чтобы жить
навек,
Пока не сгинет в землю человек.
Это великий Низами. Думается, что речь тут не только о страсти к возлюбленной, но о Любви как о великом принципе, на котором основывается Жизнь. Именно благодаря жизненной силе своих трудов, являющихся ценнейшим достоянием мировой культуры, Низами Гянджеви и Алишер Навои стали бесценным духовным достоянием не только Востока, но и всего человечества.
В связи с этим вспоминается трогательный факт, о котором в ходе конференции рассказал посол Азербайджана в Российской Федерации, всем нам хорошо знакомый и любимый Полад Бюльбюль оглы. В 1941 году в блокадном Ленинграде под обстрелами фашистской авиации был отмечен 800-летний юбилей Низами Гянджеви. Это событие состоялось благодаря величайшей научной и духовной преданности теме Низами со стороны Иосифа Орбели, директора Эрмитажа.
В то же время этот факт живо свидетельствует о глубочайшем почтении россиян к имени азербайджанского классика, теплый голос которого, исполненный могучей духовной силы, прозвучал сквозь века в унисон со словами нашего великого Жамбыла – «Ленинградцы, дети мои». Он прозвучал и согрел в самый напряженный момент борьбы с тем инфернальным злом, лицом к лицу с которым столкнулись тогда народы Евразии.
Возвращаясь к современности, тому тревожному времени, в которое мы все сейчас живем, не будет преувеличением сказать, что объединяющие ценности, воспетые в творчестве Низами и Навои, общие для Востока и Запада, именно сегодня актуальны в контексте научной и гуманитарной интеграции на всем евразийском пространстве. Директор ИСАА МГУ Алексей Маслов, открывая конференцию, совершенно верно указал, что наука, в отличие от политики, обладает огромным объединяющим потенциалом, делает нас людьми.
Посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов также отметил в своем выступлении, что глубокие познания друг о друге, взаимное понимание истории, культуры, менталитета, обычаев и традиций наших народов являются прочным фундаментом, на котором строятся их современные отношения.
Воистину миссия культуры и науки состоит в том, чтобы объединять людей. Этот универсальный закон становится тем более действенным, когда речь идет о народах, осязаемо объединенных общностью исторической судьбы, которая прослеживается в том числе через основные вехи развития братских литератур.
После Низами сотни поэтов и писателей, в том числе Алишер Навои, испытывали влияние его творчества и развивали его прогрессивные идеи. Так, живший уже в период Нового времени классик казахской поэзии и основоположник современного литературного языка Абай Кунанбаев называл Низами и Навои своими учителями. Этот исторический факт подчеркнул в своем выступлении президент Тюркской академии Дархан Кыдырали.
В свое время эпические поэмы Низами установили стандарт, своего рода эталон в восточной поэзии, которого не каждый мог достичь. Его квинтет шедевров – «Хамса» занимает свое место в сокровищнице мировой литературы. Отдельная непреходящая заслуга Навои состоит в развитии литературного тюрки как развитого языка поэзии. При этом в тематике творчества Навои явственно прослеживается преемственность с великим предшественником.
В центре внимания обоих великих поэтов Востока всегда остаются человеческая личность и ее духовный рост, гармония между личностью и обществом, благо народа.
Доколе жадная корысть
истреблена не будет,
Доколе власть дурных страстей
погребена не будет,
Доколе злоба темных сил
изведена не будет,
Дотоле радостью людей цвести
страна не будет!
Это голос Навои. Его идеи о гуманизме, добре, терпимости и великодушии, столь актуальные в современном глобализированном мире, приобретают сегодня особое значение, предопределяя необходимость более глубокого изучения духовно-нравственной составляющей произведений Навои. Об этом говорил Алишер Муминов, профессор Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека.
Помимо утверждения непреходящей ценности человеческой личности, в своих произведениях оба классика выражали идеи верховенства права и закона, справедливого общества и справедливого государства. Оба мыслителя всю жизнь посвятили этому идеалу, продолжая дело, начатое аль-Фараби и Юсуфом Баласагуни. В частности, еще академик Евгений Бертельс в советское время отмечал, что Низами воспевал такие идеалы, как свобода, равенство, мир, гуманизм, ценность труда и честность, которые тысячи лет служили ориентиром для человечества.
Также известно, что Алишер Навои в свое время занимал должность приближенного Хусайна Байкара – правителя Хорасана и (заметим!) покровителя искусств, благодаря чему имел право участвовать в государственных делах и способствовать принятию справедливых решений. Об этом писал, в частности, Василий Бартольд в своих исследованиях.
Можно сказать, что, воспевая человека, Низами и Навои и своим примером ярко продемонстрировали то, что мы сегодня называем «ролью личности в истории». Как указала в ходе конференции казахстанский философ, заместитель директора Казахстанского филиала МГУ им. М. В. Ломоносова Раушан Абдильдина, независимость государства зиждется на идентичности его народа, на его чувстве корней. В свою очередь, последнее в немалой степени основывается на исторической памяти о выдающихся личностях каждого народа, их заслугах и деяниях.
Хотелось бы отметить еще два события, состоявшихся в рамках конференции в честь классиков Востока. Прежде всего это презентация научной монографии «Рукописи Алишера Навои в собраниях Казани», вышедшей из-под пера российского историка-востоковеда, заместителя директора Государственного музея Востока Ильи Зайцева. Книга стала результатом многолетней кропотливой работы, проведенной ученым в архивах Республики Татарстан.
Следует отметить, что сама тема исследования является живым свидетельством того, какое широкое распространение и непреходящую популярность имели произведения великого Навои. Как отметил президент Тюркской академии Дархан Кыдырали, «время и пространство не способны разделить людей», ярким свидетельством чему является литературное и философское наследие двух гигантов Востока.
Непосредственно перед упомянутой презентацией состоялось поистине трогательное действо – показ видеоролика «Поэтический челлендж «Читаем стихи Низами», подготовленного студентами Института стран Азии и Африки. Московские студенты ИСАА, а также зарубежные коллеги читали произведения Низами на разных языках мира: в оригинале на фарси, на азербайджанском, турецком, узбекском, казахском, кыргызском, арабском, русском, английском, хинди, индонезийском… Каждый язык звучал по-своему, со свойственной только ему особенной мелодикой, но в глазах всех чтецов светилось одно и то же высокое чувство, понятное без переводчика.
Работа конференции проходила в четырех секциях, где знатоки, искренне влюбленные в свое дело, обсуждали многогранное наследие Низами Гянджеви и Алишера Навои, его миссию по улучшению современного мира, а также актуальные проблемы исследования этого богатейшего пласта общей культуры народов Евразии.
Необходимо подчеркнуть, что изучение и популяризация жемчужин культурного наследия тюркских народов, на протяжении многих веков игравших роль посредников между цивилизациями Востока и Запада, является одной из важнейших целей работы Международной Тюркской академии. Еще в 2018 году наша академия совместно с Центром Низами Гянджеви в Баку подготовила международное мероприятие высокого уровня. В начале 2021 года Тюркская академия провела международную конференцию «Яркая звезда Востока», посвященную 580-летию Алишера Навои, а также объявила 2021-й Годом Алишера Навои. Также Тюркской академией недавно учреждена золотая медаль «Алишер Навои», которой уже награждены первые лауреаты – известные ученые, внесшие весомый вклад в исследование и популяризацию бессмертного наследия мудрецов Востока.
Наконец, в самом конце 2021 года нами была проведена международная конференция «Созвездия Востока», посвященная тем же двум знаменательным датам – 880-летию со дня рождения Низами и 580-летию со дня рождения Навои. Произведения обоих поэтов в переводе на языки других братских народов издавались и официально презентовались Тюркской академией.
К слову, сам факт, что юбилеи обоих классиков мы отмечаем, не разделяя их, также глубоко символичен. Здесь остается только присоединиться к мнению Светланы Смирновой, председателя Совета Ассамблеи народов России: «Именно в единстве мы можем понять и оценить мировое значение творчества великих мыслителей, их пример подвига человеческого духа, образец служения и своему народу, и всему человечеству».
В заключение хотелось бы еще раз сказать добрые слова благодарности в адрес руководства и научного коллектива Института стран Азии и Африки Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова за их многолетнее и самоотверженное служение науке, объединяющей людей поверх границ во времени и пространстве. По-казахски мы сказали бы: «Білім ордасы» – «Твердыня знания». Это именно о вас, дорогие и уважаемые коллеги.
Пусть совместный поиск знаний всегда будет путеводной звездой, указующей путь к общему будущему.