Когда читают Низами и Навои, мир умолкает...

Такой комментарий оставил в общем чате один из участников международной конференции «От Низами до Навои: времен связующая нить», проведенной Институтом стран Азии и Африки Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

Это мероприятие, будучи на первый взгляд сугубо литературоведческим и предназначенным узкому кругу специалистов, в действительности оказалось событием знаковым и давно уже «назревшим». Это ясно ощущалось по глубокому содержанию и неподдельно искренней тональности всех без исключения выступлений участников, включая представителей не только России и тюркских стран СНГ, но даже далеких Индии и Бразилии.

Как известно, пандемия коронавируса привела к преобладанию онлайн-формата при проведении научных мероприятий, тем более международных. Это неизбежным образом нередко сказывается на их качестве, особенно на качестве общения, которое порой бывает еще важнее самих докладов. Однако в этот раз ощущение живого присутствия было полным.

Уровень организации международного форума ученых также был высоким. Прежде всего Институт стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ давно и широко известен как зарекомендовавшая себя научная школа мирового уровня. Немного отступая в сторону, отметим, что именно там в 1993 году впервые в России начал преподаваться казахский язык как предмет с углубленным изу­чением. Первым его преподавателем стал Кенесбай Мусаев, один из отцов-основателей казах­станской тюркологии, уроженец нашего священного Туркестана. Это был период, когда институтом руководил выдающийся ученый, историк-тюрколог Михаил Серафимович Мейер.

Соорганизаторами конференции выступили такие авторитетные организации, как Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека, Ташкентский государственный университет востоковедения, а также Нацио­нальный музей Востока. Свою поддержу мероприятию оказали посольства Азербайджана и Узбекистана в России, а также представительство Фонда Гейдара Алиева в России и Международная Тюркская академия.

Мероприятие вела профессор Жибек Сыздыкова – замечательная дочь казахского народа, заведующая кафедрой стран Цент­ральной Азии и Кавказа ИСАА МГУ им. М. В. Ломоносова (а также член Совета национальностей при Правительстве Москвы и заместитель главного редактора журнала «Вопросы национальных и федеративных отношений»). Человек, не столь известный из-за исключительной личной скромности, однако, как можно было увидеть, блес­тящий ученый и эффективный организатор.

Конференция в Москве была приурочена к 880-летию Низами Гянджеви и 580-летию Алишера Навои и проведена 9 февраля – в день рождения Навои. Как отметил президент Тюркской академии Дархан Кыдырали, это само по себе уже несло глубокий символизм, придавая научному мероприятию праздничный характер и атмосферу радости. В форуме приняли участие видные государственные и общественные деятели, представители интеллигенции и известные ученые-востоковеды, тюркологи, послы и дипломаты Азербайджана, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также ряда других стран, вплоть до Индонезии и государств Латинской Америки.

Так что же сделало литературную конференцию, посвященную Низами и Навои, столь актуальным событием? Актуальным – значит, отвечающим «злобе дня», способствующим решению острых проблем, волнующих всех нас именно сегодня, в это неспокойное время.

На наш взгляд, это призыв к добру и разуму, красной нитью проходящий через произведения обоих классиков Востока. Призыв, не только облеченный в чарующую поэтическую форму, но пронизанный глубоким пониманием человеческой природы и чувством любви к людям, основанным на богатом жизненном опыте и обширных знаниях, которыми обладали великие поэты-классики.

Бывает, что любовь пройдет

сама,

Ни сердца не затронув, ни ума.

То не любовь, а юности забава.

Нет у любви бесследно сгинуть

права.

Она приходит, чтобы жить

навек,

Пока не сгинет в землю человек.

Это великий Низами. Думается, что речь тут не только о страсти к возлюбленной, но о Любви как о великом принципе, на котором основывается Жизнь. Именно благодаря жизненной силе своих трудов, являющихся ценнейшим достоянием мировой культуры, Низами Гянджеви и Алишер Навои стали бесценным духовным достоянием не только Востока, но и всего человечества.

В связи с этим вспоминается трогательный факт, о котором в ходе конференции рассказал посол Азербайджана в Российской Федерации, всем нам хорошо знакомый и любимый Полад Бюльбюль оглы. В 1941 году в блокадном Ленинграде под обстрелами фашистской авиации был отмечен 800-летний юбилей Низами Гянд­жеви. Это событие состоялось благодаря величайшей научной и духовной преданности теме Низами со стороны Иосифа Орбели, директора Эрмитажа.

В то же время этот факт живо свидетельствует о глубочайшем почтении россиян к имени азербайджанского классика, теплый голос которого, исполненный могучей духовной силы, прозвучал сквозь века в унисон со словами нашего великого Жамбыла – «Ленинградцы, дети мои». Он прозвучал и согрел в самый напряженный момент борьбы с тем инфернальным злом, лицом к лицу с которым столкнулись тогда народы Евразии.

Возвращаясь к современности, тому тревожному времени, в которое мы все сейчас живем, не будет преувеличением сказать, что объе­диняющие ценности, воспетые в творчестве Низами и Навои, общие для Востока и Запада, именно сегодня актуальны в контексте научной и гуманитарной интеграции на всем евразийском пространстве. Директор ИСАА МГУ Алексей Маслов, открывая конференцию, совершенно верно указал, что наука, в отличие от политики, обладает огромным объединяющим потенциалом, делает нас людьми.

Посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов также отметил в своем выступлении, что глубокие познания друг о друге, взаимное понимание истории, культуры, менталитета, обычаев и традиций наших народов являются прочным фундаментом, на котором строятся их современные отношения.

Воистину миссия культуры и науки состоит в том, чтобы объединять людей. Этот универсальный закон становится тем более действенным, когда речь идет о народах, осязаемо объединенных общностью исторической судьбы, которая прослеживается в том чис­ле через основные вехи развития братских литератур.

После Низами сотни поэтов и писателей, в том числе Алишер Навои, испытывали влияние его творчества и развивали его прог­рессивные идеи. Так, живший уже в период Нового времени классик казахской поэзии и основоположник современного литературного языка Абай Кунанбаев называл Низами и Навои своими учителями. Этот исторический факт подчеркнул в своем выступлении президент Тюркской академии Дархан Кыдырали.

В свое время эпические поэмы Низами установили стандарт, своего рода эталон в восточной поэзии, которого не каждый мог достичь. Его квинтет шедевров – «Хамса» занимает свое место в сокровищнице мировой литературы. Отдельная непреходящая заслуга Навои сос­тоит в развитии литературного тюрки как развитого языка поэзии. При этом в тематике творчества Навои явственно прослеживается преемственность с великим предшественником.

В центре внимания обоих великих поэтов Востока всегда остаются человеческая личность и ее духовный рост, гармония между лич­ностью и обществом, благо народа.

Доколе жадная корысть

истреб­лена не будет,

Доколе власть дурных страстей

погребена не будет,

Доколе злоба темных сил

изведена не будет,

Дотоле радостью людей цвести

страна не будет!

Это голос Навои. Его идеи о гуманизме, добре, терпимости и великодушии, столь актуальные в современном глобализированном мире, приобретают сегодня особое значение, предопределяя необходимость более глубокого изучения духовно-нравственной составляющей произведений Навои. Об этом говорил Алишер Муминов, профессор Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека.

Помимо утверждения непреходящей ценности человеческой личности, в своих произведениях оба классика выражали идеи верховенства права и закона, справедливого общества и справедливого государства. Оба мыслителя всю жизнь посвятили этому идеалу, продолжая дело, начатое аль-Фараби и Юсуфом Баласагуни. В частности, еще академик Евгений Бертельс в советское время отмечал, что Низами воспевал такие идеалы, как свобода, равенство, мир, гуманизм, ценность труда и честность, которые тысячи лет служили ориентиром для человечества.

Также известно, что Алишер Навои в свое время занимал долж­ность приближенного Хусайна Байкара – правителя Хорасана и (заметим!) покровителя искусств, благодаря чему имел право участвовать в государственных делах и способствовать принятию справедливых решений. Об этом писал, в частности, Василий Бартольд в своих исследованиях.

Можно сказать, что, воспевая человека, Низами и Навои и своим примером ярко продемонстрировали то, что мы сегодня называем «ролью личности в истории». Как указала в ходе конференции казахстанский философ, заместитель директора Казахстанского филиала МГУ им. М. В. Ломоносова Раушан Абдильдина, независимость государства зиждется на идентичности его народа, на его чувстве корней. В свою очередь, последнее в немалой степени основывается на исторической памяти о выдающихся личностях каждого народа, их заслугах и деяниях.

Хотелось бы отметить еще два события, состоявшихся в рамках конференции в честь классиков Востока. Прежде всего это презентация научной монографии «Рукописи Алишера Навои в собраниях Казани», вышедшей из-под пера российского историка-востоковеда, заместителя директора Государственного музея Востока Ильи Зайцева. Книга стала результатом многолетней кропотливой работы, проведенной ученым в архивах Республики Татарстан.

Следует отметить, что сама тема исследования является живым свидетельством того, какое широкое распространение и непреходящую популярность имели произведения великого Навои. Как отметил президент Тюркской академии Дархан Кыдырали, «время и пространство не способны разделить людей», ярким свидетельством чему является литературное и философское наследие двух гигантов Востока.

Непосредственно перед упомянутой презентацией состоялось поистине трогательное действо – показ видеоролика «Поэтический челлендж «Читаем стихи Низами», подготовленного студентами Института стран Азии и Африки. Московские студенты ИСАА, а также зарубежные коллеги читали произведения Низами на разных языках мира: в оригинале на фарси, на азербайджанском, турецком, узбекском, казахском, кыргызском, арабском, русском, английском, хинди, индонезийском… Каждый язык звучал по-своему, со свойственной только ему особенной мелодикой, но в глазах всех чтецов светилось одно и то же высокое чувство, понятное без переводчика.

Работа конференции проходила в четырех секциях, где знатоки, искренне влюбленные в свое дело, обсуждали многогранное наследие Низами Гянджеви и Алишера Навои, его миссию по улучшению современного мира, а также актуальные проблемы исследования этого богатейшего пласта общей культуры народов Евразии.

Необходимо подчеркнуть, что изу­чение и популяризация жемчужин культурного наследия тюркских народов, на протяжении многих веков игравших роль посредников между цивилизация­ми Востока и Запада, является одной из важнейших целей работы Международной Тюркской академии. Еще в 2018 году наша академия совместно с Центром Низами Гянд­жеви в Баку подготовила международное мероприятие высокого уровня. В начале 2021 года Тюркская академия провела международную конференцию «Яркая звезда Востока», посвященную 580-летию Алишера Навои, а также объявила 2021-й Годом Алишера Навои. Также Тюркской академией недавно учреждена золотая медаль «Алишер Навои», которой уже награждены первые лауреаты – известные ученые, внесшие весомый вклад в исследование и популяризацию бессмертного нас­ледия мудрецов Востока.

Наконец, в самом конце 2021 года нами была проведена международная конференция «Созвездия Востока», посвященная тем же двум знаменательным датам – 880-летию со дня рождения Низами и 580-летию со дня рождения Навои. Произведения обоих поэтов в переводе на языки других братских народов издавались и официально презентовались Тюркской академией.

К слову, сам факт, что юбилеи обоих классиков мы отмечаем, не разделяя их, также глубоко символичен. Здесь остается только присоединиться к мнению Светланы Смирновой, председателя Совета Ассамблеи народов России: «Именно в единстве мы можем понять и оценить мировое значение творчества великих мыслителей, их пример подвига человеческого духа, образец служения и своему народу, и всему человечеству».

В заключение хотелось бы еще раз сказать добрые слова благодарности в адрес руководства и научного коллектива Института стран Азии и Африки Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова за их многолетнее и самоотверженное служение науке, объединяющей людей поверх границ во времени и пространстве. По-казахски мы сказали бы: «Білім ордасы» – «Твердыня знания». Это именно о вас, дорогие и уважаемые коллеги.

Пусть совместный поиск знаний всегда будет путеводной звез­дой, указующей путь к общему будущему.