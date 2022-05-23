Когда и какие авто смогут приобрести казахстанцы по программе льготного кредитования

Представители Ассоциации казахстанского автобизнеса на брифинге в СЦК рассказали, когда будут доступны автомобили марок «Hyundai» и «Kia» для льготного автокредита, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Директор по государственному регулированию Ассоциации автомобильного бизнеса Казахстана (АКАБ) Кайрат Еламанов сообщил, что автозаводы работают по своим планам и по возможности наращивают объемы производства.

«Поставки в дилерские центры производятся каждую неделю – резерв, сформированный из 8 тысяч авто, рассчитан не на всю программу, и с каждым днем в салоны поступают новые авто», - сказал он.

Представитель Ассоциации казахстанского автобизнеса Ербол Сейпилов в свою очередь сообщил, что завод «Hyundai» в первые дни запуска программы обеспечил в автосалонах более 1,8 тыс. автомобилей, которые сразу же были забронированы. Планируется поставка еще более 2,5 тыс. автомобилей.

«С июля каждый месяц более 4 тысяч автомобилей будет от «Hyundai». По «Сарыарка автопром»: здесь модельная линейка состоит из более 32 видов автомобилей, из них в салонах по Казахстану было более 4 тысяч автомобилей, на заводе стоят еще более 3,5 тысяч автомобилей. Начиная с июня, более 6,9 тысяч автомобилей будет поставляться в салоны», - отметил он.

Директор филиала АО "Евразийский Банк" Назым Уразгулова отметила, что согласно политике Национального банка, у всех банков общие требования по кредитованию населения.

«В первую очередь – за последние 6 месяцев должны быть непрерывные пенсионные отчисления, что подтверждает платежеспособность клиента. Второй важный момент – совокупный доход должен быть не менее 50% от всех действующих и приобретаемых кредитов. К примеру, если у заемщика подтверждаются ежемесячные отчисления в 100 тысяч тенге, то в совокупном обязательстве его кредиты не должны превышать 50% - 50 тысяч тенге. К примеру, если у клиента на 30 тысяч тенге имеется ипотека, то он может рассчитывать только на оставшиеся 20 тысяч тенге. Потому что закредитованность населения – тоже не лучший вариант», - пояснила спикер.