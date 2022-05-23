Фото: Kazpravda.kz
Транспорт , Общество
Когда и какие авто смогут приобрести казахстанцы по программе льготного кредитования
Диасов Ораз
корреспондент

Представители Ассоциации казахстанского автобизнеса на брифинге в СЦК рассказали, когда будут доступны автомобили марок «Hyundai» и «Kia» для льготного автокредита, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Директор по государственному регулированию Ассоциации автомобильного бизнеса Казахстана (АКАБ) Кайрат Еламанов сообщил, что автозаводы работают по своим планам и по возможности наращивают объемы производства.

«Поставки в дилерские центры производятся каждую неделю – резерв, сформированный из 8 тысяч авто, рассчитан не на всю программу, и с каждым днем в салоны поступают новые авто», - сказал он.

Представитель Ассоциации казахстанского автобизнеса Ербол Сейпилов в свою очередь сообщил, что завод «Hyundai» в первые дни запуска программы обеспечил в автосалонах более 1,8 тыс. автомобилей, которые сразу же были забронированы. Планируется поставка еще более 2,5 тыс. автомобилей.

«С июля каждый месяц более 4 тысяч автомобилей будет от «Hyundai». По «Сарыарка автопром»: здесь модельная линейка состоит из более 32 видов автомобилей, из них в салонах по Казахстану было более 4 тысяч автомобилей, на заводе стоят еще более 3,5 тысяч автомобилей. Начиная с июня, более 6,9 тысяч автомобилей будет поставляться в салоны», - отметил он.

Директор филиала АО "Евразийский Банк" Назым Уразгулова отметила, что согласно политике Национального банка, у всех банков общие требования по кредитованию населения.

«В первую очередь – за последние 6 месяцев должны быть непрерывные пенсионные отчисления, что подтверждает платежеспособность клиента. Второй важный момент – совокупный доход должен быть не менее 50% от всех действующих и приобретаемых кредитов. К примеру, если у заемщика подтверждаются ежемесячные отчисления в 100 тысяч тенге, то в совокупном обязательстве его кредиты не должны превышать 50% - 50 тысяч тенге. К примеру, если у клиента на 30 тысяч тенге имеется ипотека, то он может рассчитывать только на оставшиеся 20 тысяч тенге. Потому что закредитованность населения – тоже не лучший вариант», - пояснила спикер.

Популярное

Все
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Каким видят будущее политической системы Казахстана эксперты
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Новые способы госзакупок вводятся с 1 июля в Казахстане
Один из ведущих театров Казахстана объявил о ребрендинге
Какова судьба елей, которые росли в "золотом квадрате" Алматы
Закон Республики Казахстан
Алматинский апорт теперь будет расти в Азербайджане
Не статус разоряет, а налоги
Дойти до каждого
«Народный артист» возвращается
Победа над коррупцией – критически важное условие для успеха в построении Нового Казахстана
По вопросам депутатской деятельности
На каких принципах строятся концепты Нового Казахстана и Второй республики
Узнаваемость, доступность и доброжелательность
Помощь рядом
По пути оздоровления экономики
В центре внимания – молодежь
Экологические аспекты развития
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Фото с утренней прогулки Токаева появилось в Сети
Мошенница набросилась на полицейских с ножом при задержании в Алматы
Руководство Нацмузея подозревают в хищении 146 млн бюджетных тенге
Министр сельского хозяйства раскритиковал темпы развития животноводства в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
ОДКБ и Казахстан: о целях организации на ближайшее будущее высказался эксперт
Каждый год в Германии около 50 тыс. человек отправляются в тюрьму просто потому, что не могут выплатить назначенный судом штраф
Что сейчас происходит со школьной медициной в Казахстане
Условия льготного автокредитования утвердили в Казахстане
Токаев провел встречу с Путиным после саммита ОДКБ
Непобеждённый боксёр Муса Ямак умер во время боя
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Не все так просто
Какой будет погода в мае для казахстанцев
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана

Читайте также

Общество
Суд вынес решение по делу о поставленной учителем четверке …
Транспорт , Общество
Сколько автомобилей купили казахстанцы по программе льготно…
Экономика , Транспорт , Общество
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей,…
Транспорт
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование пое…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]