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​​​​​​​Когда нет контроля
Валентина Мелехова

В детских садах Костанайской области не хватает педагогов с профобразованием, а в школах – учебных кабинетов.

И это лишь часть нарушений государственных общеобязательных стандартов образования, выявленных в регионе в первом квартале текущего года во время аттестации учреж­дений образования. К такому результату привело отсутствие государственного контроля. Дело в том, что в последний раз аттестация учреждений образования проводилась в 2017 году, а затем эта процедура была приостановлена и возобновлена лишь в сентябре 2021-го.

– На протяжении последних пяти лет в качестве мер государственного контроля осуществлялись выборочные, внеплановые проверки и профилактический контроль с посещением организаций образования. Данными мерами ежегодно охватывалось лишь 6% организаций. Охват же государственной аттестацией составляет до 20% организаций образования ежегодно, – пояснил руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Костанайской области Орал Каппасов. – Отсутствие данного контроля со стороны государст­ва оказало негативное влияние на показатели развития сис­темы образования в стране. В частности, наблюдается снижение качества предоставления образовательных услуг. О такой тенденции свидетельствуют и результаты международных исследований оценки качества обучения. Кроме того, необходимо проведение постоянного контроля за инфраструктурой организаций образования для гарантированного равного дос­тупа к качественным образовательным услугам и свое­временного реагирования на существующие проблемы.

С января по март 2022 года государственная аттестация проведена в 23 организациях образования Костанайской области. Проверке подверглись 18 госучреждений среднего образования и пять дошкольных организаций. В результате выяснилось, что в детских садах отсутствует системный подход к ведению внутренней документации. Не выполняются требования ГОСО по созданию предметно-пространственной развивающей среды, обеспечивающей личностное, интеллектуальное, социальное и эмоциональное развитие ребенка дошкольного возраста. Остается проблема кадрового обеспечения. Во всех пяти детских садах есть педагоги, не имеющие проф­образования. Еще одна проблема – несоблюдение возрастной периодизации. То есть группы комплектуются без учета одновозрастного принципа детей.

В школах проблемы другого характера. Аттестационная комиссия выявила нарушения в составлении рабочих учебных планов, соблюдении типовой учебной программы. В восьми школах не созданы условия для реализации ГОСО, в двух организациях нет спортивного зала и спортоборудования, еще в двух школах отсутствуют учебные кабинеты и оборудование по биологии, физике и химии, где-то не оказалось подключения к Интернету компьютеров в кабинете информатики. Пять школ из списка проверенных не готовы оказывать образовательные услуги детям с особыми потребностями, поскольку в них не созданы специальные условия.

– Сохраняется вопрос несоб­людения квалификационных требований. Объекты питания пяти школ области не соответствуют санитарным нормам, три школы функционируют без объекта питания, еще в трех не организовано медицинское обслуживание обучающихся, – отметил Орал Каппасов.

Конечно, в деятельности организаций образования Костанайской области обнаружены и положительные моменты. Так, пороговый уровень знаний в рамках комплексного тестирования обучающихся в 4, 9 и 11-х классах не преодолен только в 5 из 57 классов школ области, прошедших тестирование, что составляет лишь 8%. И это свидетельствует о высоком профессиональном потенциале педагогов школ региона.

В общей сложности в 2022 году в Костанайской области планируется провести государственную аттестацию в 140 организациях образования. На сегодняшний день проверке подверглись лишь 16% из них. Помимо школ и детских садов, анализ деятельности будет проведен и в двух колледжах. По мнению экспертов, систематические проверки со стороны госорганов и исправление недочетов позволят «подтянуть» знания воспитанников и учеников, а также вывести качество предос­тавляемых образовательных услуг на новый уровень.

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