Фото: liter.kz
Президент
Когда пройдет референдум в Казахстане, сообщил Токаев
Елисеева Екатерина
корреспондент

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем видеообращении сообщил, что подписал указ о проведении референдума по поправкам в Конституцию страны 5 июня 2022 года, передает корреспондент Kazpravda.kz

"Во всем прогрессивном мире плебисцит является одной из наиболее наглядных и очевидных форм прямого народовластия. Однако в Казахстане этот эффективный институт демократии не был задействован в полной мере. После референдума, проведенного 27 лет назад, когда была принята действующая Конституция, все последующие конституционные реформы получали одобрение в Парламенте", – заявил Президент РК. 

Токаев отметил, что в принципе, это легитимная практика.

"Но я твердо убежден, что на новом этапе развития, строя Новый Казахстан, мы должны всенародно принимать такие судьбоносные для нашей страны решения. Поэтому сегодня мною подписан Указ о проведении 5 июня республиканского референдума по вопросу принятия изменений и дополнений в Конституцию. Всеобщее голосование граждан по проекту конституционных поправок продемонстрирует нашу твердую приверженность демократическим принципам", – дополнил Глава государства. 

По его словам, предстоящий референдум позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в историческом событии, которое определит будущее Казахстана.

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