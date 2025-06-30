Токаев подписал закон о территориальной обороне Республики Казахстан

Указы и распоряжения,Президент
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О территориальной обороне Республики Казахстан», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Закон обеспечивает правовое регулирование общественных отношений и установление организационно-правовых основ государственной политики в сфере территориальной обороны Республики Казахстан.

Наряду с этим, закон регламентирует вопросы материального обеспечения территориальной обороны. Внедрен государственный контроль в данной сфере с наделением Министерства обороны соответствующими функциями.

Документ направлен на формирование эффективной системы территориальной обороны и обеспечение безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. Заложены принципы единства подходов к организации и достаточности финансирования соответствующих мероприятий.

В Казахстане имеется практический опыт их применения в период пандемии COVID-19, в устранении последствий прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище в 2020 году, тушении лесного пожара в Костанайской области в 2022 году, устранении последствий паводков на северо-западе Казахстана в 2024 году, отметили в пресс-службе Президента РК.

Также Главой государства подписан Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам территориальной обороны», добавили в Акорде.

Тексты законов публикуются в печати.

#закон #оборона

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