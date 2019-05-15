Свежий выпуск Когда сбываются мечты 15 мая 2019 г. 14:30 Алия Майсеитова Учеба в ГолливудеГлавное – не только мечтать, но и действовать. Ему удалось поработать в Голливуде на одной съемочной площадке со звездами мирового кино, а сегодня он участвует в подготовке фильмов, сериалов и комиксов в Казахстане. Путевкой в мир кино для Айдие стала Нью-Йоркская академия киноискусств, куда он поступил благодаря президентской стипендии «Болашак». Грезил о кинематографе с самого детства, начинал снимать, но специального образования до академии у него не было.По первой специальности Айдие – программист, окончил бакалавриат и магистратуру Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина. Еще не получив диплом, успел поработать в сфере IT, был советником президента Казахстанской федерации стрит-воркаута. Приобрел опыт и в журналистике, блогерстве, SMM, PR, был пресс-секретарем национальной компании.В академию киноискусств молодой человек изначально хотел поступать на сценариста. Но были сомнения по поводу английского, ведь сценарист – профессия «пишущая». С выбором помогла официальный представитель New York Film Academy в Казахстане Асель Зои. В итоге поступил в магистратуру на Filmmaking – обширную программу с уклоном в режиссуру.– Обучение в NYFA, помимо знаний и опыта, дало мне уверенность, что это мое. Учеба проходила в сердце киноиндустрии – Голливуде, и я своими глазами увидел, каково это снимать настоящее кино, даже успел поработать на голливудских площадках, – говорит Айдие Айдарбеков.В США молодой режиссер поработал с такими актерами, как Джонни Депп, Джеймс Франко, Форест Уитакер, Сет Роген, Брайан Крэнстон. Получил несколько советов от оскароносных и номинированных на «Оскар» режиссеров Барри Дженкинса, Дайан Хьюстон, Брайана Фогеля. Успел даже поассистировать одному из топовых операторов российского кинематографа – Федору Ляссу, который снимал фильмы «Тренер», «ДухLess» и «Ледокол».Снимать хорошее киноЕще во время обучения в Лос-Анджелесе Айдие снял несколько короткометражек. Он – режиссер-сценарист короткометражных фильмов "Qlitch" и "RetiredLife", сценарист и ассистент продюсера казахско-британского фильма «Флаги над Берлином» о подвиге Рахымжана Кошкарбаева, линейный продюсер казахстанско-индийского фильма Vaisakham.Завершив обучение в прошлом году, уже в Казахстане Айдие написал сценарии для нескольких полнометражных фильмов. Среди них – художественная драма о нелегкой жизни нефтяников Западно-Казахстанской области. Другая лента под рабочим названием «Цена победы» будет повествовать о семейных ценностях, трудностях большого спорта и личных эмоциях и размышлениях чемпиона Ильи Ильина. Над художественной спортивной драмой Айдие работает вместе с самим чемпионом, а также продюсером и инициатором проекта Дауреном Толеухановым.Планируется еще один фильм с участием голливудских звезд, который Айдие пока держит в тайне. Сейчас режиссер занят в подготовке нескольких сериалов для отечественного телевидения, а также мистического веб-сериала о тайнах нашей столицы.На вопрос, как все удается успевать, Айдие отвечает:– Сам иногда удивляюсь. По натуре я человек стеснительный, нерешительный, больше интроверт и даже немного лентяй. Для меня идеальное времяпровождение – дома за просмотром очередного сериала или чтением. Я столько сериалов уже за свою жизнь посмотрел! Но именно это, как и книги, мотивирует и вдохновляет. Если кто-то пишет книги, значит, смогу и я, если кто-то снимает фильмы и сериалы, значит, и мне это по силам. Люблю понятие, пришедшее в мою жизнь из физики, – КПД (коэффициент полезного действия). Бывает, одно такое действие или решение в нашей жизни по своему вкладу может быть полезнее, чем десять других. Стараюсь делать именно такие действия и принимать такие решения.Режиссер признается, что в киноиндустрии хочет попробовать себя в разных жанрах и разных направлениях, и даже на разных позициях.– Хочу «вытянуть» зрителя на эмоции: чтобы и плакали, и улыбались. Для меня вся прелесть и магия кино именно в этом. Когда смотрю фильмы, эмоциональный посыл вдохновляет, мотивирует. Хочу, чтобы мои работы были такими же. Понимаю, что это трудно, поэтому и «разгоняюсь» дольше, присматриваюсь к проектам, от многих отказываюсь. Хочу себя позиционировать как режиссер качественного кино, и если сейчас у меня не хватает ресурсов и материала, то лучше подожду, ничего не буду снимать, чем сниму что-то для галочки. Хорошо, что я могу себе это позволить: я же молодой, у меня все впереди, – объясняет с улыбкой Айдие.Комиксы о наших герояхАйдие Айдарбеков – один из авторов команды казахстанского издательства Tengri Comics, основанного Мадибеком Мусабековым и Бекзатом Мырзахметовым. Большинство проектов молодые люди реализуют на собственные средства. Издательством успешно осуществлен проект «Ермек Батыр», который сейчас онлайн продается в США на топовой платформе Comixology.– Платформа принадлежит медиагиганту Amazon, и с их продюсерами мы обсуждали реализацию комикса уже в виде анимационного сериала, сейчас проект на рассмотрении. На краудфандинговой платформе Kickstarter печатная версия «Ермек Батыра» с переводом на английский набрала предзаказов на сумму более 15 тысяч долларов, – говорит Айдие Айдарбеков.Комиксы про батыра Ермека – историческое фэнтези. Это рассказ про сына Кадыра, который решает уйти из дома в поисках себя. Спустя 10 лет уже состоявшийся батыр понимает, что ему пора возвращаться домой. По пути в отчий дом он попадает в различные ситуации и переживает опасные приключения, которые продолжают формировать его как личность. При этом собственные переживания Ермека проходят на фоне реальных исторических событий, разворачивающихся во времена Казахского ханства.В конце мая команда издательства Tengri Comics планирует презентовать новую линейку комиксов «Золотой воин» в столице – на международном фестивале Comic Con. Комикс будет рассказывать о защитнике Степи, который способен остановить завоевателя – царя Персии Кира…– Мы разрабатываем несколько новых комиксов, которые будут объединены одной Вселенной. Мадибек Мусабеков и Бекзат Мырзахметов многое делают для популяризации комиксов в Казахстане. Рад, что могу работать с такими людьми. Сейчас думаю над своей авторской линией. Хочу, чтобы это было качественно, сильно и стильно, – рассказывает Айдие.Такая форма современного искусства, как комиксы, очень популярна в Америке. На их основе снимают фильмы, выпускают компьютерные игры. В Казахстане влияние зарубежных комиксов тоже сильно: почти у каждого ребенка есть игрушка в виде фигурки Бэтмена, или Человека-паука. Отечественными комиксами дети и подростки увлечены меньше. Авторы издательства хотят вызвать их интерес к нашим героям.– Комиксы – это универсальный инструмент сторителлинга. Многие, к сожалению, у нас пока не осознают этого, но скоро, уверен, мы изменим ситуацию. Так что я не сомневаюсь в успехе, – говорит один из победителей проекта «100 новых лиц Казахстана».Вдохновили книгиС ранних лет любимые книги Айдие – фантастика и фэнтези. По его словам, в детстве родители часто вместо сказок на ночь читали ему «Властелина колец» и «Хоббита» Джона Толкина.Позже Айдие стал писать сам. Сначала – статьи и заметки в кружке «Юный корреспондент» в Доме школьников села Жаксы Акмолинской области, которым его заинтересовала мама. Потом появились первые рассказы и стихи. В семье часто вспоминают, что в детстве маленький Айдие, глядя на своего отца Уланбека Айдарбекова – филолога и писателя, повторял за ним: брал в руки листок бумаги и ручку, хотя выводить буквы еще не умел.Книга «Спуститься с Небес» получилась из одного из рассказов Айдие. Фэнтези, которое, по признанию читателей, больше похоже на сценарий к фильму, создано им в возрасте до 20 лет и сейчас входит в топ-10 книг по версии Google Books в русскоязычном сегменте. Недавно молодой человек выпустил сборник стихотворений «Мое море – твое небо». И книга с рейтингом 4,9 из 5 всего за пару месяцев вошла в топ-30.Сам автор не причисляет себя к писателям и поэтам. Для него это больше способ освобождения от накопившихся мыслей:– Сам не понимаю, почему у меня больше получается писать в романтическом жанре. Еще и грустном. Я, может, и стеснительный, спокойный, но больше позитивный человек. Возможно, компенсирую или даже, по Фрейду, сублимирую… С детства много читал, поэтому, наверное, все в голове накопилось, переформатировалось, изменилось, и теперь вот пишу сам. Мне нравится писать, иногда не могу остановиться. Кстати, это очень помогает в кино – в сценарном и драматургическом плане.К слову, имя Айдие дал отец. К выбору имени сына подошел серьезно. Оно из микронезийской мифологии, означает место, где живут боги, попасть туда можно только по радуге.– Пока я еще второго человека с таким именем ни в Казахстане, ни в США, ни в Мексике, ни даже в Малайзии не встречал, – признается молодой человек. – Надеюсь, через пару лет это имя станет своеобразным брендом. Не потому что это я, а потому что звучит необычно и запоминается, а главное – уникально.