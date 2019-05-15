Когда сбываются мечты

Учеба в Голливуде

Главное – не только мечтать, но и действовать. Ему удалось поработать в Голливуде на одной съемочной площадке со звездами мирового кино, а сегодня он участ­вует в подготовке фильмов, сериалов и комиксов в Казах­стане. Путевкой в мир кино для Айдие стала Нью-Йоркская академия киноискусств, куда он пос­тупил благодаря президентской стипендии «Болашак». Грезил о кинематографе с самого детства, начинал снимать, но специального образования до академии у него не было.

По первой специальности Айдие – программист, окончил бакалавриат и магистратуру Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина. Еще не получив диплом, успел поработать в сфере IT, был советником президента Казахстанской федерации стрит-воркаута. Приобрел опыт и в журналис­тике, блогерстве, SMM, PR, был пресс-секретарем национальной компании.

В академию киноискусств молодой человек изначально хотел поступать на сценариста. Но были сомнения по поводу английского, ведь сценарист – профессия «пишущая». С выбором помогла официальный представитель New York Film Academy в Казах­стане Асель Зои. В итоге поступил в магистратуру на Filmmaking – обширную программу с уклоном в режиссуру.

– Обучение в NYFA, помимо знаний и опыта, дало мне уверенность, что это мое. Учеба проходила в сердце киноиндустрии – Голливуде, и я своими глазами увидел, каково это снимать настоя­щее кино, даже успел поработать на голливудских площадках, – говорит Айдие Айдарбеков.

В США молодой режиссер поработал с такими актерами, как Джонни Депп, Джеймс Франко, Форест Уитакер, Сет Роген, Брай­ан Крэнстон. Получил несколько советов от оскароносных и номинированных на «Оскар» режиссеров Барри Дженкинса, Дайан Хьюстон, Брайана Фогеля. Успел даже поассистировать одному из топовых операторов российского кинематографа – Федору Ляссу, который снимал фильмы «Тренер», «ДухLess» и «Ледокол».

Снимать хорошее кино

Еще во время обучения в Лос-Анджелесе Айдие снял нес­колько короткометражек. Он – режиссер-сценарист короткометражных фильмов "Qlitch" и "RetiredLife", сценарист и ассистент продюсера казахско-британского фильма «Флаги над Берлином» о подвиге Рахымжана Кошкарбаева, линейный продюсер казахстанско-индийского фильма Vaisakham.

Завершив обучение в прошлом году, уже в Казахстане Айдие написал сценарии для нескольких полнометражных фильмов. Среди них – художественная драма о нелегкой жизни нефтяников Западно-Казахстанской области. Другая лента под рабочим названием «Цена победы» будет повест­вовать о семейных ценнос­тях, трудностях большого спорта и личных эмоциях и размышлениях чемпиона Ильи Ильина. Над художественной спортивной драмой Айдие работает вместе с самим чемпионом, а также продюсером и инициатором проекта Дауреном Толеухановым.

Планируется еще один фильм с участием голливудских звезд, который Айдие пока держит в тайне. Сейчас режиссер занят в подготовке нескольких сериалов для отечественного телевидения, а также мистического веб-сериала о тайнах нашей столицы.

На вопрос, как все удается успевать, Айдие отвечает:

– Сам иногда удивляюсь. По натуре я человек стеснительный, нерешительный, больше интроверт и даже немного лентяй. Для меня идеальное времяпровождение – дома за просмотром очередного сериала или чтением. Я столько сериалов уже за свою жизнь посмотрел! Но именно это, как и книги, мотивирует и вдохновляет. Если кто-то пишет книги, значит, смогу и я, если кто-то снимает фильмы и сериалы, значит, и мне это по силам. Люб­лю понятие, пришедшее в мою жизнь из физики, – КПД (коэф­фициент полезного действия). Бывает, одно такое действие или решение в нашей жизни по своему вкладу может быть полезнее, чем десять других. Стараюсь делать именно такие действия и принимать такие решения.

Режиссер признается, что в кино­индустрии хочет попробовать себя в разных жанрах и разных направлениях, и даже на разных позициях.

– Хочу «вытянуть» зрителя на эмоции: чтобы и плакали, и улыбались. Для меня вся прелесть и магия кино именно в этом. Когда смотрю фильмы, эмоциональный посыл вдохновляет, мотивирует. Хочу, чтобы мои работы были такими же. Понимаю, что это трудно, поэтому и «разгоняюсь» дольше, присматриваюсь к проектам, от многих отказываюсь. Хочу себя позиционировать как режиссер качественного кино, и если сейчас у меня не хватает ресурсов и материала, то лучше подожду, ничего не буду снимать, чем сниму что-то для галочки. Хорошо, что я могу себе это позволить: я же молодой, у меня все впереди, – объясняет с улыбкой Айдие.

Комиксы о наших героях

Айдие Айдарбеков – один из авторов команды казахстанского издательства Tengri Comics, основанного Мадибеком Мусабековым и Бекзатом Мырзахметовым. Большинство проектов молодые люди реализуют на собственные средства. Издательством успешно осуществлен проект «Ермек Батыр», который сейчас онлайн продается в США на топовой платформе Comixology.

– Платформа принадлежит медиагиганту Amazon, и с их продюсерами мы обсуждали реализацию комикса уже в виде анимационного сериала, сейчас проект на рассмотрении. На краудфандинговой платформе Kickstarter печатная версия «Ермек Батыра» с переводом на английский набрала предзаказов на сумму более 15 тысяч долларов, – говорит Айдие Айдарбеков.

Комиксы про батыра Ермека – историческое фэнтези. Это рассказ про сына Кадыра, который решает уйти из дома в поисках себя. Спустя 10 лет уже состояв­шийся батыр понимает, что ему пора возвращаться домой. По пути в отчий дом он попадает в различные ситуации и переживает опасные приключения, которые продолжают формировать его как личность. При этом собственные переживания Ермека проходят на фоне реаль­ных исторических событий, разворачивающихся во времена Казахского ханства.

В конце мая команда издательства Tengri Comics планирует презентовать новую линейку комиксов «Золотой воин» в столице – на международном фестивале Comic Con. Комикс будет рассказывать о защитнике Степи, который способен остановить завоевателя – царя Персии Кира…

– Мы разрабатываем несколько новых комиксов, которые будут объединены одной Вселенной. Мадибек Мусабеков и Бекзат Мырзахметов многое делают для популяризации комиксов в Казахстане. Рад, что могу работать с такими людьми. Сейчас думаю над своей авторской линией. Хочу, чтобы это было качественно, сильно и стильно, – рассказывает Айдие.

Такая форма современного искусства, как комиксы, очень популярна в Америке. На их основе снимают фильмы, выпускают компьютерные игры. В Казахстане влияние зарубежных комиксов тоже сильно: почти у каждого ребенка есть игрушка в виде фигурки Бэтмена, или Человека-паука. Отечественными комиксами дети и подростки увлечены меньше. Авторы издательства хотят вызвать их интерес к нашим героям.

– Комиксы – это универсальный инструмент сторителлинга. Многие, к сожалению, у нас пока не осознают этого, но скоро, уверен, мы изменим ситуацию. Так что я не сомневаюсь в успехе, – говорит один из победителей проекта «100 новых лиц Казахстана».

Вдохновили книги

С ранних лет любимые книги Айдие – фантастика и фэнтези. По его словам, в детстве родители часто вместо сказок на ночь читали ему «Властелина колец» и «Хоббита» Джона Толкина.

Позже Айдие стал писать сам. Сначала – статьи и заметки в кружке «Юный корреспондент» в Доме школьников села Жаксы Акмолинской области, которым его заинтересовала мама. Потом появились первые рассказы и стихи. В семье часто вспоминают, что в детстве маленький Айдие, глядя на своего отца Уланбека Айдарбекова – филолога и писателя, повторял за ним: брал в руки листок бумаги и ручку, хотя выводить буквы еще не умел.

Книга «Спуститься с Небес» получилась из одного из рассказов Айдие. Фэнтези, которое, по приз­нанию читателей, больше похоже на сценарий к фильму, создано им в возрасте до 20 лет и сейчас входит в топ-10 книг по версии Google Books в русскоязычном сегменте. Недавно молодой человек выпустил сборник стихотворений «Мое море – твое небо». И книга с рейтингом 4,9 из 5 всего за пару месяцев вошла в топ-30.

Сам автор не причисляет себя к писателям и поэтам. Для него это больше способ освобождения от накопившихся мыслей:

– Сам не понимаю, почему у меня больше получается писать в романтическом жанре. Еще и грустном. Я, может, и стеснительный, спокойный, но больше позитивный человек. Возможно, компенсирую или даже, по Фрейду, сублимирую… С детства много читал, поэтому, наверное, все в голове накопилось, переформатировалось, изменилось, и теперь вот пишу сам. Мне нравится писать, иногда не могу остановиться. Кстати, это очень помогает в кино – в сценарном и драматургическом плане.

К слову, имя Айдие дал отец. К выбору имени сына подошел серьез­но. Оно из микронезийской мифологии, означает место, где живут боги, попасть туда можно только по радуге.

– Пока я еще второго человека с таким именем ни в Казахстане, ни в США, ни в Мексике, ни даже в Малайзии не встречал, – признает­ся молодой человек. – Надеюсь, через пару лет это имя станет своеобразным брендом. Не потому что это я, а потому что звучит необычно и запоминается, а главное – уникально.