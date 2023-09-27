Когда в поход душа зовет

Территория туристско-оздоровительного комплекса «Евразия» пестреет палатками. Между деревьев натянуты навесные переправы. Как отмечают организаторы, основная цель мероприятия – популяризация туризма, обмен опытом педагогов дополнительного образования туристского, краеведческого, экологического направлений.

В течение четырех дней члены 21 команды из шести регионов страны преодолевали дистанции по пешеходному туризму – «Переправа», «Личная», «Связки», «Техническая», показывали навыки спортивного ориентирования. Свои наработки участники демонстрировали в онлайн-конкурсе «Мой урок за 5 минут», а также подготовив видеофильмы на тему «Моя малая Родина». Жюри оценивало и качество статей о детском туризме. А вечером – художественная самодеятельность, лучших исполнителей выбирали в номинациях «Две звезды» и «Бардовская песня».

По словам участников фестиваля, туристические походы как выход из зоны комфорта делают человека здоровее, выносливее, позволяют освоить многие жизненно необходимые навыки, учат работать в команде, нести ответственность за каждого ее члена. Это особенно актуально в век гиподинамии и засилья гаджетов, поэтому нынешнее молодое поколение важно научить активному и познавательному отдыху. Кроме того, только зная историю и природу родного края, можно по-настоящему любить свою Родину. Завершился фестиваль экологическим десантом.